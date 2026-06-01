„Патот до пеколот“ се враќа: FlixBus го враќа иконскиот автобус 666 во Полска

Познатиот европски автобуски оператор FlixBus го најави враќањето на една од најконтроверзните, но и најпопуларните туристички рути во Европа. Станува збор за иконската рута број 666, која води до полското крајбрежно одморалиште Хел.

Оваа одлука го оживува таканареченото патување „Автопат до пеколот“, кое претходно го управуваше локалната полска компанија PKS Gdynia.

Со години, линијата е цел на остри критики од католичките конзервативни групи во Полска. Имено, Библијата го идентификува 666 како „ѓаволски број“, додека името на градот Хел на англиски (со едно „л“ помалку) значи „пекол“.

Комбинацијата од бројот 666 и дестинацијата Хел беше неприфатлива провокација за многу верници, а една религиозна група дури го обвини превозникот за „ширење сатанизам“.

Под долгогодишен притисок, локалниот превозник PKS Gdynia попушти во јуни 2023 година.

„Управниот одбор попушти под товарот на барањата што ни беа испратени, можеби не во голем број, но периодично во текот на многу години со барање за промена на бројот на линијата“, рече тогашниот портпарол на компанијата, по што бројот на линијата беше променет на 669.

Сепак, она што беше грев за конзервативците, стана совршен маркетиншки трик за FlixBus. Новата, продолжена рута ќе трае дури 13 часа и ќе го поврзува културниот центар на Краков со Хел, минувајќи низ други поголеми полски градови.

Портпаролот на FlixBus, Александар Каленик, отворено призна дека контроверзноста е токму она што го бараат.

„Бројот 666 беше намерно избран како елемент на маркетиншката комуникација, со цел да се зголеми видливоста на врската на популарната туристичка рута до Хел“, изјави Каленик за полската новинска агенција TVN24.

Пред нејзиното укинување во 2023 година, линијата 666 стана толку популарна што туристи од целиот свет доаѓаа во Полска само за да се фотографираат покрај автобусот или да купат билет како сувенир.

Многу луѓе се возеа до Хел и веднаш се вратија со истиот автобус.

