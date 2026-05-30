Патријархот Павле никогаш не правел свадби или погреби: Ги одбивал и пријателите и државниците, имал оправдана причина за сè

Српскиот патријарх Павле одбивал да прави венчавки и да учествува во погребни церемонии дури и за највисоките државни функционери. Патријархот Герман се однесувал на ист начин, одбивајќи да прави венчавки дури и за пријатели. Тие имале добра причина за тоа. Овој нивен став бил фундаментално поврзан со длабоко духовно убедување, кое патријархот Павле го насочувал кон верност кон верата и скромност. Патријархот сè покажувал со своите постапки. Тој зборувал малку, а она што го кажувал сè уште со задоволство се раскажува денес, со голема почит.

Тој беше и остана најомилениот српски патријарх, поради неговата понизност, скромност и безусловна лојалност кон луѓето во тешки ситуации.

Зошто не правел свадби и погреби?

Причината за практиката на патријархот Павле да не учествува на свадби и погреби лежи во неговата филозофија за светоста на овие дела. Патријархот Павле верувал дека свадбите и погребите не се само општествени церемонии, туку длабоко духовни обреди што подразбираат посебна одговорност и привилегии . Според него, ваквите обреди треба да бидат резервирани за највозвишените духовни заедници, како што се кралските и царските семејства. Оваа позиција се темелела на неговото верување дека Црквата не треба да биде разредена со популизам и политичка коректност. Истото го применил и неговиот претходник, патријархот Герман , кој, како и Павле, одбивал да извршува свадби и погреби, верувајќи дека таквите обреди треба да се почитуваат како ретки и особено значајни моменти.

Младоста на патријархот Павле

Патријархот Павле е роден во 1914 година како Гојко Стојчевиќ во славонското село Куќанци во близина на Доњи Михољац и многу рано ги загубил родителите. Имал само три години кога неговата тетка ја презела грижата за него, откако неговиот татко починал од туберкулоза, која ја добил во Америка. Набрзо ја загубил и мајка си, која починала породувајќи дете со својот нов сопруг.

Основно училиште завршил во Тузла, а средно во Белград, по што се запишал на богословија во Сараево, а потоа на Теолошкиот факултет во Белград. Интересно е што истовремено студирал и медицина, но стигнал само до втора година. Како дете, не бил многу добар во веронауката, за разлика од математиката и физиката, но неговото семејство имало големо влијание врз него, па затоа решил дека треба да студира теологија.

Фотографија од патријархот како студент

Ретуширана фотографија од патријархот Павле, додека сè уште бил млад студент на Теолошкиот факултет, во 1930-тите, е вистинска реткост.

По еден период на почетништво, бил ракоположен за монах во манастирот Благовештение во 1948 година и го добил името Павле, а до 1955 година, за време на комунистичката борба против црквата, поминал некое време во Рачкиот манастир. Потоа заминал во Атина на постдипломски студии. Таму останал до 1957 година, кога бил избран за епископ Рашко-Призренски. Како епископ на Косово и Метохија, поминал повеќе од три децении , и заедно со народот издржал напади и опасности.

Во Рашко-призренската епархија изградил нови цркви, обновил стари и руинирани, осветил и ракоположил нови свештеници и монаси. Се грижел за Призренската семинарија, каде повремено држел предавања за црковно пеење и црковнословенски јазик. И покрај бројните обврски, секогаш наоѓал начин да добие дополнителна работа. Се вели дека се занимавал и со столарија, лимарство, електрика и книговезка.

Патријархот Павле беше запаметен не само како водач на Црквата, туку и како морална и духовна личност која живееше онака како што проповедаше. На неговиот погреб присуствуваа млади и стари од целиот регион и светот. По препорака на Светиот архиерејски синод и желбата на патријархот Павле, речиси сите дојдоа без цвеќе во рацете, а многумина, наместо венци, оставија прилог за продолжување на изградбата на Храмот на Врачар. По погребната служба од Храмот, ковчегот беше пренесен во отворено бело возило, со мала брзина, до манастирот Раковица. По патот, белграѓани стоеја во тишина за да го испратат патријархот во неговото вечно почивалиште.

