Патувате во Европа? Ова се три работи што никогаш не треба да ги носите во рачниот багаж

Една жена сподели три работи за кои вели дека никогаш не треба да ги ставате во рачниот багаж кога патувате.

Патничка која често лета со авион откри три предмети кои „нема смисла“ да ги ставате во рачниот багаж кога патувате во Европа. Пакувањето за патување во странство може да биде стресно, но инфлуенсерката на TikTok, Анџали, понуди неколку корисни совети за тоа што можете безбедно да оставите дома.

Во нејзиното вирално видео, таа наведе три непотребни предмети за патувања во Европа и Северна Африка, снимени за време на првата недела од нејзиното амбициозно тринеделно патување.

Анџали понуди паметни алтернативи на гломазните предмети што многу луѓе рефлексивно ги пакуваат, тврдејќи дека нејзините предлози ќе ослободат вреден простор во вашиот багаж. Првата ставка што ја издвои беа патиките. Според неа, тие зафаќаат премногу простор во вашата торба и не се неопходни, објавува Express.

Таа објасни: „Навистина не треба да носите патики. Наместо тоа, препорачувам да земете пар затворени сандали. Само носете ги со чорапи во авионот.“

Зборувајќи за удобноста, Анџали нагласи дека изборот на вистински сандали е клучен.

Таа забележа: „Вистинскиот пар сандали е клучен! Се чувствував многу помалку испотена и прегреана отколку што би се чувствувала во чорапи и патики.“

Откако ги отфрли дополнителните обувки, Анџали се осврна на тесните фустани, за кои смета дека не се соодветни за летни патувања. „Едноставно е премногу жешко во моментов“, рече таа.

„Ќе завршите со дамки од пот насекаде и тоа не е добар изглед. Наместо тоа, препорачувам ленена облека во потемни бои – тие сепак изгледаат елегантно, а овде каде што сум во 7 или 8 часот навечер, сè уште е околу 29 °C.“

Таа додаде: „Нешто во потемна боја, но направено од лесен материјал како лен, ќе ве натера да се чувствувате многу поудобно, но сепак да изгледате дотерано.“

Третиот предлог за тоа што да отфрлите во вашиот рачен багаж може да им дојде како изненадување на многумина – торбите со долги рачки, како торбите, можат да останат дома.

Таа објасни: „Ги обожавам чантите преку рамо или торбичките кога сум дома – тие се мојот омилен начин да носам сè, особено во Њујорк, кога морам да имам сè со мене за денот.“

„Но, навистина препорачувам да изберете чанта што се префрла преку рамо затоа што ќе се чувствувате многу побезбедно кога можете да ја свртите напред, особено ако се движите низ железнички станици или на некои преполни места.

„Можете да ја држите раката на вашите работи, што е навистина корисно со оглед на ризикот од кражба. Плус, подобро е тежината да биде рамномерно распределена по вашето тело, особено ако многу одите во текот на денот.“

