„Патувањата по бензин“ повторно започнаа

Наглиот пораст на цените на горивата во Европа, поттикнат од ескалацијата на кризата на Блискиот Исток, доведе до необичен феномен на границите на Русија. Сè повеќе граѓани на Европската Унија доаѓаат во регионот Калининград за да се наполнат со поевтин бензин.

Според неколку медиумски извештаи, цените на горивата во европските земји се зголемиле во последните десет дена за помеѓу 15 и 20 проценти, што предизвика вистински бран на таканаречени „патувања по бензин“. Европските возачи се подготвени да поминат повеќе часови на граничните премини за да заштедат пари, бидејќи цените на горивата во оваа руска енклава се значително пониски отколку во соседните земји од Европската Унија.

Најголеми толпи се регистрирани на бензинските пумпи во пограничните градови Мамоново и Багратионовск, каде што се наоѓаат граничните премини со Полска. Долги редици автомобили со регистарски таблички од земјите од ЕУ често се формираат пред локалните бензински пумпи.

Разликата во цената е значителна. Литар бензин AI-95 во Полска моментално чини околу 6,1 злоти, или приближно 1,5 евра, додека пред десет дена беше малку поевтин. Во Германија, цените се уште повисоки и надминаа 2,1 евро за литар. Спротивно на тоа, на бензинските пумпи во Калининград, литар од истото гориво се продава за околу 68 рубли, што е значително пониско од цените во поголемиот дел од Европа.

Иако Калининград се смета за еден од поскапите региони во Русија кога станува збор за цените на горивата, разликата во споредба со европскиот пазар е сè уште доволно голема за да привлече купувачи од соседните земји.

Во исто време, во некои европски земји е забележан најбрз раст на цените на горивата во последните две години. Во Германија, цените на бензинот и дизелот повторно го надминаа прагот од две евра за литар оваа недела, за прв пат од 2022 година, додека во Холандија цените исто така го надминаа тој праг. Сличен тренд е забележан и во Велика Британија, каде што забрзувањето на растот на цените на горивата е најизразено од почетокот на енергетската криза пред две години.

Аналитичарите посочуваат дека порастот на цените е директно поврзан со нестабилноста на светскиот енергетски пазар и стравот од прекини во снабдувањето со нафта поради конфликтот на Блискиот Исток. Во такви околности, големите разлики во цените меѓу соседните земји повторно го поттикнаа феноменот на „прекугранично снабдување со гориво“, што веќе беше забележано во Европа за време на претходните енергетски кризи.