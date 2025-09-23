Патувањето го забавува стареењето! Новите резултати од истражувањето го изненадија светот

0 SHARES Сподели Твитни

Нова студија од Австралија вели дека патувањето може да биде добро за вашето здравје и да ги забави знаците на стареење.

Една нова студија објавена во Science Daily од кандидат за доктор на науки на Едит Кауан, Фангли Ху, вели дека „да се заборават ноќните креми со ретинол“, бидејќи „патувањето може да биде најдобриот начин да се спротивстави на предвременото стареење“.

Активностите за слободно патување „може да помогнат во ублажувањето на хроничниот стрес, да се олесни прекумерното активирање на имунолошкиот систем и да се промовира нормалното функционирање на системот за самоодбрана“, заклучи Ху во студијата.

„Вклучувањето во рекреација потенцијално ја ублажува напнатоста и заморот во мускулите и зглобовите. Ова олеснување помага во одржување на метаболичката рамнотежа на телото и ја зголемува ефикасноста на системот против оштетување. Органите и ткивата потоа можат да останат во состојба на ниска ентропија“, рече тој.

Патувањето често вклучува физички активности како што се планинарење, качување, пешачење и возење велосипед, истакнува Ху во студијата. „Физичкиот напор може да го стимулира метаболизмот, трошењето на енергија и материјалната трансформација, а сето тоа помага во координирање на системите за самоорганизирање.

Физичката активност додека патувате „исто така може да ја подобри циркулацијата на крвта, да го забрза транспортот на хранливи материи и да помогне да се елиминира отпадот за колективно да се одржи активен систем за самолекување“, вели Ху.

Позитивното патување искуство може да го подобри здравјето, но негативното искуство може да му наштети, предупредува Ху во студијата.

Туристите, од друга страна, „може да се соочат со предизвици, вклучително заразни болести, несреќи, повреди, насилство, проблеми со безбедноста на водата и храната и загриженоста за несоодветното ангажирање во туризмот“, вели Ху.

Патувањето и туризмот, на пример, помогнаа во ширењето на епидемијата на КОВИД, истакна авторот на студијата.

Сепак, студијата покажува дека „патничката терапија може да биде револуционерна здравствена интервенција“, вели Ху.

„Стареењето, како процес, е неповратно“, вели Ху. „Иако не може да се запре, може да се забави. Туризмот не е само за одмор и рекреација. Може да придонесе и за физичкото и менталното здравје на луѓето. “

