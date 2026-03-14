Пахлави вели дека е подготвен за транзиција во Иран под негово водство

Протераниот син на последниот шах на Иран, кој беше соборен од револуцијата во 1979 година, вели дека е подготвен да ја предводи транзицијата „штом Исламската Република падне“.

Во порака на своите канали на социјалните мрежи, Реза Пахлави, кој живее во САД, вели дека веќе работи на избор на поединци и во и надвор од Иран за да служат во она што тој го нарекува „Преоден систем“. Пахлави го предводи едно од неколкуте опозициски движења со седиште надвор од Иран, но неговата важност порасна по протестите во јануари против клерикалниот систем, при што некои демонстранти повикуваа на враќање на монархијата. Пахлави вели дека Саид Гасеминеџад, виш советник за Иран и финансиска економија во американската тинк-тенк Фондација за одбрана на демократиите (FDD), која е жестоко критична кон Исламската Република, го водеше процесот на избор на членови на транзициско тело.

„Способни поединци и во и надвор од земјата се идентификувани и оценети за да водат различни делови од Транзицискиот систем“, вели тој. „Преодниот систем, под мое водство, ќе биде подготвен да ја преземе власта во земјата штом ќе падне Исламската Република и во најкраток можен рок да воспостави ред, безбедност, слобода и услови за просперитет и просперитет на Иран“, додава тој. Пахлави сè уште не ја добил поддршката од американскиот претседател Доналд Трамп, кој ја доведе во прашање неговата способност да го води Иран и забележа дека не е во земјата со децении. Трамп наместо тоа сугерираше дека се залага за внатрешна промена на власта слична на моделот на Венецуела, иако како тоа би можело да се одвива во Иран останува нејасно.