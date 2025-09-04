Пациентите во Газа се лекуваат во импровизирани шатори, додека Израел го уништува здравствениот систем

0 SHARES Сподели Твитни

– Голем број пациенти во Газа се лекуваат во импровизирани шатори бидејќи израелските напади сериозно го оштетуваат здравствениот систем на територијата.Снимките од Кан Јунис покажуваат како палестинските цивили се лекуваат на душеци од сунѓер во шатори бидејќи во болницата „Насер“ нема достапни кревети.Според Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа, најмалку 38 болници и 96 здравствени центри се бомбардирани, уништени или принудени да престанат со работа. Само неколку објекти, болниците „Ал-Ахли“, „Ал-Шифа“ и „Ал-Акса“, делумно се функционални низ северна, централна и јужна Газа.Овие болници се од витално значење за Палестинците, но функционираат над нивниот предвиден капацитет.Во болницата „Насер“, погодена од израелските напади на 25 август, напливот на ранети го надмина капацитетот на објектот. Секој ден пристигнуваат десетици пациенти, а многумина се лекуваат надвор во шатори бидејќи нема слободни кревети.Во шаторите повредените лежат на душеци од сунѓер поставени директно на студениот бетон, едни до други.Рами Хасан, еден од пациентите во шаторите, рече дека бил застрелан во ногата додека се обидувал да земе хуманитарна помош на дистрибутивен пункт поддржан од САД и Израел, кој бил погоден во напад.Израел уби речиси 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

