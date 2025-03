Пациентите во македонските болници се во добра здравствена состојба – информира Таравари

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за здравство, Арбен Таравари, соопшти дека петмина од пациентите што се лекуваат надвор од државата се наоѓаат во критична состојба, иако нивната состојба варира. Во денешниот, седми ден, нема пријавени смртни случаи, истакна Таравари по редовниот состанок на кризниот штаб, каде што изнесе детали за пациентите од трагедијата во Кочани. Пациентите кои се во македонските болници се во стабилна и добра состојба, а се очекува деветмина од нив да бидат испишани на почетокот од неделава откако ќе завршат со токсиколошките и психолошките испитувања.

Дополнителни информации сподели и министерот за надворешни работи, Тимчо Муцунски, кој информира дека македонските пациенти се лекуваат во 14 различни земји. Тие вклучуваат: Србија, Бугарија, Турција, Грција, Шпанија, Австрија, Унгарија, Хрватска, Белгија, Литванија, Италија, Словенија, Шведска и Полска.

