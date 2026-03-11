Педро Санчез не се плаши од одмазда на Трамп: „Да се ​​биде сојузник на САД не значи да се каже „да“ на сè, Шпанија е доследна“

0 SHARES Сподели Твитни

Шпанскиот премиер Педро Санчез уште еднаш го коментираше ставот на оваа земја во врска со војната на Блискиот Исток и рече дека бран на гордост поради ставот на Мадрид владее и во Шпанија и низ целиот свет.

Во интервју за шпанскиот весник „Ел Диарио“, Санчез рече дека ваквиот став на Шпанија е обврска на владата што ја предводи.

„Кога рековме „не на војната“, се појави бран на гордост што сме Шпанци, не само во нашата земја, туку и меѓу многу општества низ целиот свет. Ова е одговор на реакционерниот бран во Шпанија, Европа и светот, и тоа е обврска на прогресивната коалициска влада“, рече тој.

На прашањето дали е загрижен за можна одмазда од Доналд Трамп, шпанскиот премиер одговори јасно.

„Не. Ставот на Шпанија беше конзистентен во текот на сите последователни војни што ги доживеавме во изминатите пет години: војната на Путин во Украина, војната во Газа… Одбраната на меѓународното право е конзистентен став на шпанската влада. Второ, ние припаѓаме на Европската Унија, а Европската комисија беше многу јасна по ова прашање. И конечно, затоа што верувам дека принудата не е патот напред. Да се ​​биде сојузник на Соединетите Американски Држави не значи да се каже „да“ на сè“, објасни Санчез.

Иако во рамките на ЕУ не постои унифициран став, Санчез наведува дека Шпанија стои зад својот став.

„Во рамките на Европската Унија немаше заеднички став, за разлика од Украина. Сепак, Шпанија секогаш го одржуваше истиот став, без разлика дали стануваше збор за Украина, Газа или Иран – одбрана на меѓународното право. Тоа беше конзистентен став што резонираше не само кај одредени европски влади, кои ги променија своите ставови во последните денови, туку и кај голем дел од европското општество и јавното мислење, кое се спротивставува на војна што нема да донесе ништо добро и нè враќа во 2003 година, кога се случи војната во Ирак. Ќе има политички проекти што ја бранат војната во Иран, но верувам дека тие не научиле ништо и продолжуваат да прават грешки“, рече шпанскиот премиер.

После тоа, тој се осврна и на меѓународниот поредок што е моментално на сила.

„Вчерашниот свет е свет без правила. Дилемата не е стариот поредок наспроти новиот поредок, туку меѓународниот поредок наспроти меѓународниот неред, кој нè доведе до две светски војни. Светот се менува, но вредностите и принципите на Европската Унија не треба. Европа мора да се залага за меѓународен поредок базиран на правила и да го брани обновениот мултилатерализам. Западните влади ќе мора да прават отстапки за да го направат меѓународниот систем многу порепрезентативен. Мора да го укинеме правото на вето во Обединетите нации. Иронично е што двете постојани членки на Советот за безбедност се Русија и Соединетите Американски Држави, две сили кои во моментов значително придонесуваат за глобалната нестабилност со војните во Украина и Иран. Ако го реформираме системот на Обединетите нации, мора да вклучиме големи нации како Индија, африканскиот континент, Кина и Бразил, обезбедувајќи многу поширока застапеност во овие тела“, смета тој.

На крајот, Санчез рече дека и покрај притисокот, Шпанија ќе остане доследна.

„Оваа војна не ја започна Шпанија. Тоа беше војна што беше еднострано поттикната од две нации. Понатаму, ние сме доследни на надворешната политика што ја водевме во текот на овие речиси осум години на власт. Нема да ја решиме нестабилноста на Блискиот Исток со толку очигледен чин на незаконитост“, заклучи Педро Санчез во интервју за „ Ел Диарио“ .

