„Пеев на попови полугола“ Пејачката доживеа голема непријатност, се повлече поради експлицитна снимка

0 SHARES Сподели Твитни

Сања Стојановиќ стана позната на јавноста во 2007 година, благодарение на учеството на натпреварот „Ѕвезде Гранда“, каде што покажа извонреден талент и стигна до финалето.Сепак, нејзината кариера одеднаш тргна наопаку кога протече интимен клип, предизвикувајќи медиумска бура и негативно внимание.Потоа Сања повторно почна да се појавува во медиумите, каде што споделуваше разни анегдоти од својот живот и кариера. Една од нив, која предизвика големо внимание, се случи за време на нејзиниот настап на прослава во Аранѓеловац.Имено, Сања пеела за полнолетството на ќерката на еден свештеник и не знаела дека меѓу гостите ќе бидат присутни голем број свештеници.Таа беше облечена во попровокативна облека и се чувствуваше многу непријатно кога ги забележа сите присутни свештеници во мантии.– Пеев во Аранѓеловац на полнолетство, се забавував одлично, со сите тие ремени на градите. Човекот што ја направи роденденската забава на ќерката е поп. Кога ги видов меѓу гостите сите попови во мантии, а јас со црни ремени, се почувствував како сатана. Не знам дали да го спуштам здолништето или да ги соблечам ремените. Господин го побара микрофонот од мене и почнаа да пеат молитва. Ми беше срам да се прекрстам така облечена. Отидов до колата, каде што имам полн гардеробер, и станав учтива. Не беше она што го очекував, но се извлеков – рекла Сања во емисијата „Live Talk“.Поминаа многу години од нејзиното појавување во натпреварот, а во една прилика откри како гледа на тој период и колку е поинакво шоуто сега.– Натпреварот „Ѕвезде Гранда“ драстично се промени од времето кога учествував. Во жирито беа вклучени пејачи и новинари. Сега сè е подигнато на повисоко ниво. Од младите пејачи се очекува да пеат како да имаат десетгодишно искуство. За нив е потешко. Мојот тим беше еден од најсилните. Сè уште ги паметите сите до ден-денес: Силвија Недељковиќ, Бучка, Ренато, Милан Станковиќ, Рада Манојловиќ, Јелена Маринков, Душан Свилар, Динча, Катарина Живковиќ и јас. Десетмина од нас успеаја да се снајдеме од дваесет натпреварувачи. Многу си помагавме за време на натпреварот, немаше суета или завист – објаснува пејачката.

Пронајдете не на следниве мрежи: