ПЕЕЛЕ АМА И ВОНРЕДНО ЉУБЕЛЕ: Вонбрачните деца на овие естрадни ѕвезди

0 SHARES Сподели Твитни

Вонбрачните деца на естрадната сцена долго време не се табу тема, а листата на јавни личности кои добиле наследници од кратки љубовни врски е доста долга.

Откако пејачката Милица Тодоровиќ доби дете со (за јавноста) непознат оженет маж, темата за вонбрачните деца повторно се најде во центарот на вниманието на јавноста.

Ова се најпознатите случаи од нам блиската и позната српска и босанска естрада:

Драган КојиќКеба и вонбрачната ќерка Ина

Со години, Драган Којиќ Кеба беше во центарот на еден од најконтроверзните случаи кога станува збор за вонбрачните деца на сцената. Неговата поранешна љубовница Љиљана Јевремовиќ тврдеше дека Кеба е татко на нејзината ќерка Ина, што пејачот долго време го негираше. По неколку години судска битка, ДНК анализата потврди дека Кеба е биолошкиот татко, а судот пресуди во корист на Љиљана.

Ина Јевремовиќ, вонбрачната ќерка на пејачот Драган Којиќ , е психолог по професија и, за разлика од нејзините родители, избрала да живее подалеку од очите на јавноста.

– Ина сега има 26 години. Дипломирала психологија, отворила ординација и напишала книга. Никогаш не ја привлекувал животот во центарот на вниманието. Таа е многу горда на својата мајка, а двајцата живеат мирно и тивко со години.

Маринко Роквиќ постапил спротивно од Кеба и често се наведува како пример за тоа како одговорно и достоинствено да се справите со грешките од младоста. Пејачот одамна призна дека има вонбрачен син, Дарио, кого никогаш не го одвоил од синовите Никола и Марко, кои ги имал во брак. По смртта на Маринко, браќата се поврзаа уште повеќе, а нивната врска денес се смета за исклучително блиска и полна со меѓусебно почитување.

– Имав прекрасно детство, сè додека не избувна војната во Сараево. Потоа ни беше малку тешко, но тоа е така во животот. Одамна знаев дека татко ми е пејач, ја слушав неговата музика на касети. Најчесто, Маринко и јас бевме во контакт, а продолживме да се слушаме и кога се преселив во Канада во 1995 година – изјави Дарио во едно интервју.

Тројцата синови на Маринко Роквиќ, лево е Дарио

Тој исто така објасни дека е негова вина што не е поблизок со своите полубраќа – Марко и Никола.

– Мајка ми е прекрасна жена и секогаш се обидуваше да ми дозволи повеќе отколку што можеше. Жалам што Никола и Марко пораснаа со мене и што сме поблиски, меѓутоа, Канада не е многу блиску. Но, таква е судбината. Добро е што сега технологијата напредува и можеме да се видиме – вели Дарио

Горан Бреговиќ е во брак со Џенанa 32 години, а живеат одвоено веќе14 години. Во 1993 година, Бреговиќ се ожени со својата долгогодишна девојка и модел Џенана Суџука. Двојката се венча во Париз, а нивниот кум беше Емир Кустурица и Амила Сулејмановиќ, придружен вокал на „Бјело Дугме“. Во 2011 година, Горан се врати во Белград и Сараево од Париз, и оттогаш, двојката успешно одржува брак на далечина.

Оттогаш до денес, Џенана живее во Париз, каде што двојката има три ќерки: Ема, Уна и Лола. Горан има четврта ќерка Жељка од претходна врска, која му роди внуци.

Жељка Бреговиќ

Бреговиќ беше еден од врвните музичари на територијата на поранешна Југославија кој јавно призна вонбрачно дете. За време на неговата романса со сарајката Јасенка, која се занимаваше со танцување, ја доби ќерката Жељка, која ја призна и ја прифати без двоумење.

Познатиот музичар стана татко пред свадбата со сопругата Џенана, кога ја доби ќерката Жељка, за која малку се знае како и детали од врската со Јасенка.

Најстарата наследничка на Горан Бреговиќ, Жељка, има две деца, живее во Австрија, а нејзината ќерка ги наследи гените од нејзиниот дедо, свири пијано, на што мајка ѝ е особено горда.

Правната битка помеѓу Мирослав Илиќ и Мирјана Антоновиќ, која тврди дека пејачот е татко на нејзиниот син Девин, трае повеќе од три децении.

Иако Мирјана во еден момент доби пресуда во нејзина корист таа подоцна беше поништена а случајот сè уште привлекува огромно внимание на јавноста. Илиќ упорно негира татковство и одбива ДНК тест, тврдејќи дека сè е наместено, додека Мирјана наведува дека се запознале за време на неговата турнеја во Америка и дека Девин е роден од нивната романса.

Мирјана Антоновиќ тврди дека судот во Белград пресуди дека пејачот Мирослав Илиќ е биолошки татко на нејзиниот син Девин Антоновиќ. Во оваа пригода, таа се огласи на социјалните мрежи и истакна дека правдата е достижна, само треба да бидете трпеливи.

„Само да ви кажам, по толку години борба, победата е ваша и наша! Бевте во право дека вистината секогаш победува на крајот. Конечно заврши. Апелациониот суд ја донесе конечната одлука. Одамна требаше, но подобро доцна отколку никогаш. (Тој закон итно треба да се промени). Девин отсекогаш бил и останува биолошки син на Мирослав Илиќ. Наредбата е така да се пишува во сите книги и документи. Ви благодариме многу што сте упорни, трпеливи и покрај сите лаги, ви благодарам уште еднаш за вашата сила и поддршка. Вашите Мирјана и Девин многу ве сакаат“, напиша таа на Фејсбук.

Девин Антоновиќ, вонбрачниот син на пејачот Мирослав Илиќ, кого го има од врската со Мирјана Антоновиќ, живее во Америка во прекрасна вила на брегот. Девин Антоновиќ, кој е доктор и живее и работи во Америка, неодамна купи куќа лоцирана веднаш до морето.

Некогашниот голем заводник Халид Муслимовиќ со години одбиваше да ја признае својата вонбрачна ќерка Ена. Дури по ДНК анализата беше потврдено дека таа е негов наследник. Иако има син Енис и ќерка Лајла од други врски, Халид никогаш не сакал да зборува со медиумите за Енис и процесот на утврдување на татковство.

Халид Муслимовиќ, инаку, има три деца во бракот и четири вонбрачни.

Кралот на народната музика го доби својот прв вонбрачен син Роберт кога имал само 18 години. Во текот на целиот свој живот, тој се обидуваше врската меѓу Роберт и децата што ги има со сопругата Гордан, ќерките Санела и Илда и синот Михајло, да ја направи хармонична и полна со разбирање.

Пејачот ја изневерувал сопругата 10 години, а потоа љубовниците добиле дете. Фронтменот на групата „Хари Мата Хари“, Хајрудин Хари Варешановиќ, имал многу бурен љубовен живот.

Хари се заљубил во Аида во младоста, кога пејачката имала само 19 години, а двајцата се венчале кон крајот на 1983 година.

Во едно интервју, тој признал дека во тоа време бил премногу млад и не бил подготвен да стане татко, а речиси една деценија подоцна (во 1994 година) во бракот со Аида го добил синот Дамир.

Сепак, дури подоцна се дознало дека пејачот имал вонбрачен син, Макo, две години претходно (1992 година), а целата афера била повод за раскинување на неговиот прв брак.

Мако Варешановиќ

Маја, мајката на Мако Варешановиќ, кој бил во емотивна врска со Хари, од кого се родил син. Едно време, таа ја откри вистината за нивната врска и истакна дека пејачот знаел за својот син од првиот ден, кого го признал и кој го носи неговото презиме.

Покрај тоа, Варешановиќ отворено зборуваше за фактот дека ја запознал својата втора сопруга, Јасминка, уште во 1994 година и дека дури тогаш разбрал што е вистинска љубов.

The post ПЕЕЛЕ АМА И ВОНРЕДНО ЉУБЕЛЕ: Вонбрачните деца на овие естрадни ѕвезди appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: