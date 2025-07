Пежешкијан: „Иран е подготвен за војна со Израел, нема да ја суспендираме нуклеарната програма“

0 SHARES Сподели Твитни

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави денес дека Иран е целосно подготвен за нов воен конфликт со Израел, предупредувајќи дека Техеран не полага многу надеж во трајноста на сегашното примирје.Во ексклузивно интервју за Ал Џезира, едно од неговите први откако заврши 12-дневната војна со Израел минатиот месец, Пезешкијан рече дека иранската војска е подготвена да одговори и може да нападне длабоко на израелска територија.„Не сме многу оптимисти во врска со примирјето. Целосно сме подготвени за секој нов израелски воен потег, а нашите вооружени сили се подготвени повторно да удрат длабоко во Израел“, рече Пезешкијан.Според него, и Иран и Израел зададоа „моќни удари“, но Израел ги крие вистинските загуби.

Iran’s President Masoud Pezeshkian stated that the country is ready for any potential war with Israel, expressing skepticism about the ceasefire, while reaffirming Tehran’s commitment to its nuclear program for peaceful purposes.

