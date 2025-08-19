Пеколна апокалипса во Шпанија, Санчез најави нов чекор: Неколку региони ќе бидат прогласени за зони на катастрофа (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Шпанија, Педро Санчез, се осврна на големите проблеми со пожарите во оваа земја и рече дека Советот на министри на Шпанија ќе ги прогласи подрачјата погодени од пожарите за зона на катастрофа.Санчез го посети командниот центар за пожари во регионот Екстремадура, кој претрпе најголема штета во историјата со 15.500 хектари изгорена површина.„Ова претставува обврска на Владата на Шпанија, кога пожарите ќе бидат изгаснати и кога ќе го знаеме економското влијание врз сите погодени општини, да се справи со задачата за реконструкција, која исто така ќе биде поддржана од ресурсите на Генералната државна администрација“, рече Санчез.

🇪🇸🔥📹 — #Spain is experiencing the most severe wildfires in its history – according to the European Forest Fire Information System (EFFIS), the total area burned since the start of the year has exceeded 380,000 hectares 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LbITdkPooG — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 19, 2025

Санчез, исто така, го повтори својот предлог за национален пакт за справување со климатската криза.„На почетокот на септември, ќе предложам национален пакт за решавање на климатската криза до научната заедница, бизнис лидерите, синдикатите, регионалните, општинските и покраинските институции и општеството како целина“, изјави тој.И покрај прогнозите за подобрување на временските услови по завршувањето на сегашниот топлотен бран, сè уште постои загриженост за алармантни шумски пожари во Галиција, Кастиља и Леон и Екстремадура, што доведоа до евакуација на 33.750 луѓе и пристигнување на меѓународна помош.Седум шумски пожари се уште се активни во Галиција, сите во покраината Оренсе, при што се запалија 67.400 хектари. Најзагрижувачки е оној што се појави во Ларук, кој достигна 20.000 хектари и е веќе најголемиот во историјата на регионот.



