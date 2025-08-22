Пекол на улиците на Колумбија – нарко-картелите соборија хеликоптер, најмалку 18 мртви

Најмалку 18 лица се убиени, а десетици се повредени во два напада во Јужна Америка, за кои се обвинуваат вооружени групи кои произлегоа од поранешното герилско движење Револуционерни вооружени сили на Колумбија (ФАРК), објави Ројтерс во петокот.Поранешни членови на ФАРК нападнаа неколку локации. Во третиот по големина град во Колумбија, Кали, автомобил-бомба експлодираше пред воена база. Шест лица беа убиени, а повеќе од 70 други беа повредени.Неколку часа претходно, во близина на градот Амалфи на северот од земјата, за време на операција против плантажите со кокаин, се урна полициски хеликоптер. Дванаесет полицајци беа убиени во остатоците. Градоначалникот на Кали, Алехандро Едер, ја опиша експлозијата на прометниот пат пред базата како „наркотерористички напад“. Видеата споделени на социјалните мрежи покажаа луѓе како лежат на земја на кои им помагаат спасувачки екипи, запален камион, оштетени возила и скршени прозорци, пишува bbc .Hace pocos minutos hubo una explosión de un carro bomba en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Es muy lamentable que #Colombia esté reviviendo esta época de atentados nuevamente. Que Dios los proteja. pic.twitter.com/i3tALkNXqm— ela ferris (@ElaFerris) August 21, 2025Претседателот Густаво Петро ги обвини нападите на фракциите на ФАРК кои го отфрлија мировниот договор од 2016 година, кој имаше за цел да го заврши конфликтот во кој загинаа повеќе од 450.000 луѓе во текот на децениите.Веднаш по експлозијата во Кали, не беше јасно која вооружена група стои зад нападот. Во јуни, фракција на ФАРК наречена Централен градоначалник (ЕМС) ја презеде одговорноста за серија бомбашки и вооружени напади во Кали и околината, при што загинаа седум лица – пет цивили и двајца полицајци.ФАРК беше најголемата герилска група во земјата. Во 2016 година, тогашниот претседател Хуан Мануел Сантос потпиша мировен договор со нив, по што повеќето членови го положија оружјето во 2017 година.Потоа ФАРК формираше политичка партија која, врз основа на договорот, освои и неколку места во парламентот.Бунтовничката група ЕМС беше формирана од поранешни членови на ФАРК кои одбија да го прифатат договорот за прекин на огнот. Активностите на групата се финансираат, меѓу другото, преку трговијата со кокаин. #ATENCIÓN. Se conoce video del momento en el que es derribado por un drone, helicóptero de la Policía en el mpio/Amalfi (Antioquia). Autoridades informaron que hay un saldo de seis miembros de la Fuerza Pública fallecidos y por lo menos siete lesionados.En desarrollo… https://t.co/SP3TpgQ9SU pic.twitter.com/PHGr1TIhAB— Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 21, 2025