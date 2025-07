Пекол на југот на Европа: Илјадници луѓе бараат евакуација по катастрофалниот пожар, уништени куќи и хотели (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Голем пожар во источен Крит, Грција, предизвика евакуација на илјадници луѓе и предизвика голема штета на домовите и бизнисите, додека силните ветрови продолжуваат да ги попречуваат напорите на пожарникарите да го стават пожарот под контрола.Пожарот, кој избувна во среда попладне во близина на селото Ахлија, брзо се прошири низ шумскиот и планински терен поради силните ветрови и високите температури.Според грчката противпожарна служба, пожарот сега се проширил на три активни фронта – во Ахлија, Ферми и Скинокапсала.Пожарникарите велат дека условите на терен создаваат нови жаришта, што го отежнува контролирањето на пожарот.

Terrible forest fire in Ierapetra, on the southeast coast of Crete, Greece 🇬🇷 (02.07.2025) pic.twitter.com/KvXSbWqduu— Disaster News (@Top_Disaster) July 2, 2025

Властите наредија масовна евакуација на хотели, изнајмени соби и куќи во општина Ферма. Операцијата ја спроведуваат пожарникари, полиција и локални волонтери.Манолис Царакис, претседател на Здружението на хотелиери на Иерапетра и Југоисточен Крит, во четврток за локална радио станица изјави дека околу 5.000 луѓе, претежно странски туристи кои престојуваат во локални хотели, се евакуирани. Најмалку 200 евакуирани лица моментално се наоѓаат во спортската сала во Иерапетра.До четврток наутро, вкупно 230 пожарникари беа вклучени во гаснењето на пожарот, поддржани од 13 специјализирани пешадиски екипи, 46 противпожарни возила и единица за надзор со беспилотни летала. За гаснење од воздух беа ангажирани 10 хеликоптери, од кои еден ги координира воздушните операции.

BREAKING: A massive evacuation is underway in Ferma, Ierapetra, on the Greek island of Crete, as an out-of-control wildfire nears hotels, rental rooms, and homes. Authorities have ordered the area cleared for safety.pic.twitter.com/Jg0VO78WKM— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 2, 2025

Властите велат дека штетата е голема – уништени се домови, стакленици, вили, хотели и деловни згради и во крајбрежните и во внатрешните области.Во населбата Агија Фотија, куќите и објектите за изнајмување беа уништени, а според локалните извештаи, областа е без електрична енергија. Најмалку четири постари лица беа однесени во болница поради респираторни проблеми предизвикани од вдишување чад.Главниот пат во близина на Агија Фотија е затворен за сообраќај, а полицијата апелираше до граѓаните и посетителите да избегнуваат секакви непотребни патувања поради опасниот квалитет на воздухот, екстремната топлина и пепелта што паѓа од небото.Здравствените власти, како превентивна мерка, ги ставија сите болници на Крит во состојба на готовност.Во текот на целата среда беа издадени итни предупредувања преку јавниот систем за известувања 112, со кои се повикуваше на евакуација на Ахлија, Ферма, Агиа Фотија, Галини, а подоцна и на Куцунари, упатувајќи ги жителите и туристите да се упатат кон Иерапетра.Некои луѓе кои беа отсечени на копно, наводно, беа евакуирани со чамци од локалните плажи.Порано оваа недела во Турција, повеќе од 50.000 луѓе беа евакуирани поради пожар во западната провинција Измир.Најмалку шест лица во Европа починаа од ефектите на високите температури, бидејќи континентот е погоден од летен топлотен бран. Најновите смртни случаи се регистрирани во Шпанија и Италија, додека жртви имаше и во Франција.



