Пекол на југот од Сирија: Извештаите на ОН откриваат ужасни злосторства, луѓе се убиваат без судење (фото)

Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права, Фолкер Турк, изјави дека имаат сигурни извештаи дека во градот Сваида на југот на Сирија во последните денови од насилството се случиле вонсудски егзекуции и други сериозни злосторства.Како главни сторители на насилни злосторства, тој ги именува безбедносните сили и лицата поврзани со привремената сириска влада, но нагласи дека злосторствата ги извршиле и вооружени Друзи и Бедуини. Од неделата, насилството во областа одзеде околу 600 животи.Судирите меѓу милициите на Друзите и бедуинските племиња избувнаа во неделата, поради што владините сили беа распоредени во градот Сваида, претежно населен со Друзи, според Би-Би-Си. Ова е прв пат владата на привремениот сириски претседател Ахмад Шара да испрати војници во областа откако диктаторот Башар ал-Асад беше соборен во декември, со што заврши 13-годишната граѓанска војна.Сепак, насилството само се интензивираше по пристигнувањето на владините сили. Канцеларијата на високиот комесар на ОН го забележа, на пример, незаконското убиство на 13 лица во вторник кога „вооружени лица поврзани со привремените власти намерно отворија оган врз семеен собир“.„Истиот ден, тие наводно вонсудски погубиле шест мажи пред нивните домови во два одделни инциденти“, додаде Турк.Владата во среда објави дека ќе се повлече од градот, а одговорноста за безбедноста ќе ја преземат верските старешини и локалните фракции. Иако Шара првенствено ги обвини за насилството „одметнички групи“ кои, како што рече, ги „масакрирале“ бедуините, тој исто така вети дека ќе ги казни оние што извршиле насилство врз Друзите.„Сакаме да ги казниме оние што згрешија и ги мачеа нашите друзи, бидејќи тие се под заштита и одговорност на државата“, рече Шараа во телевизиско обраќање во четврток.A person reacts as casualties from recent clashes in Syria’s Sweida province receive treatment at a field medical point, following renewed fighting between Bedouin fighters and Druze gunmen, despite an announced truce, in Deraa, Syria July 18, 2025. REUTERS/Khalil AshawiТурк, исто така, повика на казнување на одговорните, кои побараа „независна, брза и транспарентна истрага за сите злосторства“.„Ова крвопролевање и насилство мора да престанат. Одговорните мора да бидат казнети“, изјави високиот комесар на ОН за човекови права.Канцеларијата на Високиот комесар, исто така, документираше случаи на јавно понижување на мажи од племето Друзи, вклучително и присилно бричење на мустаќи, кои се важен културен симбол за Друзите.„Мојата канцеларија доби сведоштва од потресени Сиријци кои живеат во страв за своите животи и животите на своите најблиски. Ангажманот на државните безбедносни сили треба да донесе безбедност и заштита, а не да го зголеми стравот и насилството“, рече Турк.Сириската опсерваторија за човекови права објави дека најмалку 594 лица се убиени за време на конфликтот во јужна Сирија. Поточно, евидентирана е смртта на 300 Друзи, 146 борци и 154 цивили, од кои 83 наводно биле вонсудски егзекутирани од страна на силите на сириското Министерство за одбрана и внатрешни работи. Исто така, убиени се 257 припадници на владините сили, 18 бедуински борци и тројца бедуински цивили, кои биле егзекутирани без судење од страна на Друзите.Турк, исто така, во петокот изјави дека е вознемирен од извештаите за цивилни жртви во израелските воздушни напади врз Сувајда, Дара и Дамаск, каде што беше погодено седиштето на Министерството за одбрана.

