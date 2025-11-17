Пекол: Украинската војска објави фотографии од уништен град

Копнените сили на Украина објавија фотографии од пустошот во Костјантинивка во регионот Донецк, покажувајќи го обемот на пустошот што напредувањето на Русија на исток го остава зад себе во украинските градови. Фотографиите беа објавени денес, со напомена дека овој дел од бојното поле е под зголемени напади од месец во месец.

Костјантинивка се соочува со претстојна хуманитарна катастрофа од јуни 2025 година, бидејќи руските напади уништија клучна инфраструктура, оставајќи ги жителите без електрична енергија, гас и стабилно снабдување со вода.

Илјадници цивили сè уште се во градот.

Во извештајот што ги придружува фотографиите, објавен на Фејсбук, се вели дека околу 4.800 цивили останале во градот и дека локалните власти рекле дека евакуацијата е сè уште можна.

„Сепак, бројните изгорени автомобили на периферијата на градот и на сите главни патишта покажуваат колку се опасни и тешки операциите за евакуација сега“, рекоа украинските копнени сили.

„Цивилите што остануваат во градот се уште поопасни. Непријателот постојано фрла водени воздушни бомби врз станбени области, со огромни полнења, претворајќи ги во пекол на земјата“, се вели во описот.

Градот е под опсада од три страни

Костјантинивка со месеци е под постојани напади со беспилотни летала, што предизвика огромна штета во текот на пролетта и летото, објави „Киев Индепендент“, чии новинари поминаа 24 часа во градот во август.

Според групата за мониторинг „ДипСтејт“, градот е опкружен од руски сили од три страни во ноември, а борбите се приближуваат кон самата урбана зона.