Пена забава во Хрватска: Се појавија непристојни фотографии од јахтата ФОТО

Џеф Безос и Лорен Санчез конечно ќе го кажат судбоносното „Да“ оваа недела на гламурозна церемонија во Венеција. Двојката се сврши во мај 2023 година, а свадбата е закажана за сабота, 27 јуни.Според странските медиуми, прославата ќе биде исклучително спектакуларна. Меѓу гостите се очекуваат некои од најпознатите светски имиња – од Кети Пери и Офра Винфри, до Мик Џегер и Иванка Трамп.Новинарката Лорен Санчез и милијардерот Џеф Безос организираа раскошна забава со пена во близина на Крес на јахта вредна 500 милиони долари, пишува Дејли меил. Двојката изгледаше расположена, и покрај протестите против капитализмот и антикапиталистичките демонстранти кои се заканија дека ќе ги блокираат каналите и ќе го прекинат настанот.Lauren Sanchez and Jeff Bezos shrug off protestors to kick off lavish Venice wedding celebrations with scantily clad FOAM PARTY on $500M yacht https://t.co/CtrNdUwBg8— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 23, 2025Трошоците се зачудувачкиИако минатата година имаше гласини дека свадбата ќе чини неверојатни 600 милиони долари, Безос ги негираше. Сепак, новите извештаи наведуваат дека вкупните трошоци сепак ќе бидат исклучително високи – помеѓу 15 и 20 милиони долари, пишува „Мејл онлајн“. Огромен дел од буџетот ќе биде потрошен за забавната програма – можно е Безос и Санчез да издвојат до 5 милиони долари за настап на изведувачи како Бијонсе или Андреа Бочели, открива Кунал Мадан, директор на страницата DressPreservation.com.Спектакуларно пристигнување на гостиСпоред извештаите, двојката поканила околу 200 гости, а пристигнувањето ќе биде сè друго освен обично. Приватните авиони, луксузните јахти и превозот со хеликоптер би можеле да чинат помеѓу 500.000 и 2 милиони долари, во зависност од безбедносните и логистичките потреби.Гостите ќе бидат сместени во луксузни хотели со пет ѕвездички, каде што можат да очекуваат врвна удобност и ексклузивна услуга.Венчаница за паметењеВенчаницата на Лорен Санчез привлекува посебно внимание, а се шпекулира дека би можела да ја надмине цената од еден милион долари. Според модните експерти, високата мода за вакви пригоди често чини помеѓу 500.000 и 1 милион долари, особено ако станува збор за уникатни креации од куќи како што се Диор, Валентино или Ели Сааб. Со неколку промени во гардеробата, стилист и скапо одело за Безос – трошоците само растат.Според весникот „The Telegraph“, фаворит за венчаницата на Лорен е модната куќа Долче и Габана, иако се споменуваат и брендови како Оскар де ла Рента, Вера Ванг и Живанши. Покрај тоа, трошоците за цветни аранжмани, декорации, фотографи, кетеринг, подароци за гостите и, секако, организаторот на свадби – сето ова го зголемува буџетот.Интересно е што парот наводно ангажира околу 80 проценти од добавувачите локално од Венеција, со цел да ја изрази својата благодарност кон домаќинот.Венецијанците бесни поради свадбатаИако секој детаљ од свадбата е внимателно испланиран, граѓаните на Венеција не се воодушевени.„Венеција се третира како изложба, како сцена… А оваа свадба е симбол на злоупотребата на градот. Венеција стана средство за промовирање на моќ и пари“, изјави локалната активистка Федерика Тонинели за Би-Би-Си.Во текот на неделата на свадбата, беа најавени протестни акции – вклучително и скокање во канали за блокирање на водните таксиња и затворање на тесните улици на Венеција за да се забрани пристапот на познатите гости.

