Пендаровски алармира: „Српскиот свет не нè притиска — ние сами влегуваме во него!“

Во вториот дел од големото ексклузивно интервју за ЦИВИЛ, поранешниот претседател проф. д-р Стево Пендаровски отвора една од најконтроверзните, но и најзапоставените теми во македонската јавност — влијанието на Србија и концептот на „српскиот свет“ врз стабилноста на Северна Македонија и регионот.

Фокусот на интервјуто е едно директно прашање:

„До која мера Србија и ‘српскиот свет’ претставуваат ризик? И дали тој концепт е политички проект или дел од поширока стратегија што му оди во прилог на Кремљ?“

Пендаровски дава одговор што целосно ја превртува досегашната јавна перцепција.

„Српскиот свет“ — не е притисок, туку домашна волја

Пендаровски објаснува дека влијанието на Србија врз Македонија не функционира како класичен надворешен притисок, не ни како агресивен дипломатски зафат од Белград.

Напротив — главниот проблем е внатрешен.

Според него, дел од македонските политички елити самите ја туркаат земјата кон геополитичкиот проект на Србија. И тоа не од заблуда, туку од калкулирана политичка интересност.

„Јас тврдам дека од Србија нема никаков притисок или експлицитна заложба ние како држава да влеземе во тој свет. Нашите политички гарнитури – не сите, се разбира – сакаат самите да бидат дел од тој свет“, вели Пендаровски.

Со ова, тој ја отфрла тезата дека Македонија е жртва на српски притисок — напротив, одредени центри на моќ во земјата се доброволни носители на тој проект.

Рускиот фактор – „српскиот свет“ како регионална продолжена рака

Пендаровски оди подалеку, објаснувајќи дека „српскиот свет“ не е само политичка идеја од Белград, туку регионална инфраструктура за ширење на рускиот безбедносен и политички наратив.

Тој детално говори за генезата на двата концепти — рускиот и српскиот свет — и како тие функционираат во различни историски и политички контексти, но секогаш со иста крајна точка: одржување на влијание, контролирање на соседството и блокирање евроатлантски процеси.

Во таа рамка, Пендаровски посочува дека улогата на црквата, медиумските центри и политичките структури е огромна и често пресудна.

Најсилната теза: во Владата има човек кој не крие дека работи за „српскиот свет“

Пендаровски ја шпицува тезата со конкретен и тежок факт:

во македонската влада има вицепремиер кој јавно промовира ставови во интерес на „српскиот свет“, и тоа во спротивност со ЕУ и НАТО.

Без да го именува, Пендаровски дава јасен сигнал кое ниво на институционална инфилтрација постои и каков ризик тоа носи за стабилноста на Македонија.

Опасноста не доаѓа од Белград, туку од Скопје

Централната порака на Пендаровски е алармантна:

Македонија не се соочува со надворешна агресија, туку со внатрешно политичко доброволство кое ја отвора вратата за туѓи стратегии.

Се работи за политичари, партии, медиуми и интересни групи кои дејствуваат како локални амбасадори на туѓи агенди, слабеејќи ја државата одвнатре и уште повеќе поларизирајќи го општеството.