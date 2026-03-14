Пендаровски: Албанскиот јазик е службен во Македонија, ќе биде голем проблем ако Уставниот суд го укине

Поранешниот претседател на Македонија, Стево Пендаровски, во емисијата „Tevë1“ изјави дека албанскиот јазик е службен поради процентот на Албанци што живеат во Македонија.

Според него, употребата на албанскиот јазик е регулирана преку законот за јазици, кој е изменет неколку пати за подобрување на правата на албанската заедница.

„Официјално е поради 20% од луѓето што живеат во оваа земја. Во меѓувреме, прифативме два законски јазика. Тоа е главниот закон на англиски јазик, но во суштина е закон на албански јазик. Првиот закон мислам дека е од 2008 година. А последниот беше во 2007 година или нешто слично. Значи, го менувавме овој закон неколку пати, подобрувајќи ги правата на Албанците. Што се случи во меѓувреме? Некој, наводно обичен граѓанин, непознат на јавноста, поднесе барање до Уставниот суд велејќи дека законот за јазикот, за албанскиот јазик, не е во согласност со Уставот и побара поништување на овој закон… Уставниот суд веќе закажа расправа за ова прашање и ќе биде голем проблем ако ќе го поништат овој закон за јазиците што наводно не е во согласност со Уставот“, изјави Пендаровски.

Сепак, Пендаровски нагласи дека главниот проблем останува практичната имплементација на законот, особено во институциите и судскиот систем.

„Албанците можат да го користат овој јазик, но во многу случаи не гледаме целосна имплементација во институциите и судовите. Важно е да се прашаме дали овие права се спроведуваат во секојдневниот живот“, рече тој.

Пендаровски додаде дека ако законот за јазиците остане само на хартија и се користи за политичка пропаганда, тогаш тој не им служи на граѓаните кои треба да имаат корист од овие права во пракса.

