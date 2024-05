Пенелопе Круз, убава и млада во своите 50-ти години како сеуште да има 30 .Која е нејзината тајна?

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа година е посветена со сета љубов и моќ на жените од Холивуд кои имаат над 50 години и секојдневно не изненадуваат со нивниот целосно излечен и непроменет изглед како и пред многу години.Една од нив е Пенелопе Круз, која според Дејли Мејл е „средена како сирена“, убава и млада во 50-тите години како да има уште 30 години.Но, која е тајната на убавината за познатата актерка?Во интервју за Elle, таа откри дека нејзината најголема опсесија за убавина се биоидентичните хормони.„Постојано читам за храната, што треба да јадам или како реагираат моите хормони. Научив од многу лекари и среќна сум поради тоа“, изјави актерката.Пенелопе Круз комбинира добра храна со креми за лице и физичка активност 4 пати неделно. Спие осум часа и секогаш во исто време.Биоидентичните хормони се форма на поддршка против стареење, широко употребувана во Холивуд, како терапија која го враќа часовникот наназад додека го одржува истиот сјај и енергија на лицето како да имате 30 години.Опра Винфри, исто така, често ја промовираше оваа терапија на својот блог.Овие био-идентични хормони се слични на оние што ги произведува самото тело и се користат како (теоретски) природна заместителна терапија. Но, овие хормони постојат и хемиски создадени.Истражувачите не се многу убедени во нивната употреба, бидејќи нема доволно студии за несакани ефекти, наведува Anabel.Од друга страна, агенцијата одговорна за лекови и храна во Америка сè уште не одобрила ниту еден од овие хормони, бидејќи постои сомневање дека тоа е во спротивност со нивните правила за заштита на потрошувачите. View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

