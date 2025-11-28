Пензионерка била заведена од лажен Бред Пит, му платила речиси 100.000 долари: Го чекала во хотелска соба со недели

0 SHARES Сподели Твитни

Пензионерка од Швајцарија била убедена дека е во врска со Бред Пит. Му платила речиси 100.000 долари на измамникот. Дури отпатувала и во САД, каде што поминала три недели сама во хотелска соба чекајќи да се појави познатиот актер.

Жена која се претстави како Патриша рекла дека сè започнало во мај 2024 година, кога го следела Инстаграм профилот на Бред Пит и добила порака од некој кој тврдел дека е негов менаџер. Лицето ја прашало дали би се согласила да разговара директно со актерот, на што таа се согласила.

„Почнавме нормално да комуницираме, како двајца луѓе кои се среќаваат на многу убав начин“, рекла таа. Додала дека продолжиле да се допишуваат и дека тој на крајот ѝ признал дека ја сака.

„Ми поставуваше многу прашања за тоа како се чувствувам, какви работи ми се допаѓаат, како гледам на животот, а потоа еден ден ми призна дека е вљубен во мене“, изјави таа за „Миз ау поинт“.

Измамникот ја замолил никому да не кажува за нивната врска. Тврдел дека таа морала да му плати пари за да можат да се сретнат.

„Драга, мојот менаџмент бара 50.000 долари“, напишал тој, додавајќи дека тоа е вообичаената цена за секој што сака да се сретне со него. Таа првично го одбила ова, но подоцна се убедила себеси дека можеби е легитимно.

„Помислив: „Можеби едноставно така функционираат работите…“ Никогаш претходно не бев во контакт со актерот“, рекла таа. Му испратила 30.000 долари, а потоа 20.000 долари.

Кога вистинскиот Бред Пит се појави на Венецискиот филмски фестивал, таа се надеваше дека нејзиниот сон конечно ќе се оствари. Се спакува и чекаше покана да му се придружи. Но, тоа никогаш не се случи. Измамникот ѝ испрати цвеќе и порака: „Те сакам многу, душо. Едвај чекам да го поминам остатокот од мојот живот со тебе, Пит.“

По првите неколку плаќања, ѝ стануваше сè потешко да се откаже. Измамникот побарал 10.000 долари за наводни медицински трошоци, а потоа уште 10.000 долари. После тоа, тој предложил да се сретнат во САД.

Таа отпатувала во Лос Анџелес. Сепак, на крајот поминала три недели сама во хотел. Му испратила дополнителни 20.000 долари пред да се врати дома.

Кога се вратила во Швајцарија, наишла на приказна за Французинка која му платила на друг измамник 830.000 долари затоа што била убедена дека е Бред Пит. Дури тогаш сфатила дека самата станала жртва на измама. Сè пријавила во полиција. Им кажала дека му платила вкупно речиси 100.000 долари.

„Тоа е неопислива штета. Поминав речиси една година во врска што не постоеше. Се прашувате себеси: „Како можеше да бидам толку искористена?““, рече таа.

The post Пензионерка била заведена од лажен Бред Пит, му платила речиси 100.000 долари: Го чекала во хотелска соба со недели appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: