Пензионер поставен за нов директор на РЕК Битола, разрешен е Тони Петрушевски

Пензионерот Иван Куковски е поставен за нов директор на РЕК Битола, најголемата термоелектрана во земјата, а истовремено Тони Петрушевски е разрешен од оваа позиција. Промената е извршена пред два дена.

Петрушевски беше назначен од ЕСМ за нов директор на РЕК Битола со промената на власта во 2024. На оваа позиција дојде од приватниот сектор како дипломиран машински инженер и важеше за прв скопјанец кој некогаш бил на чело на термоелектраната. Информациите велат дека Петрушевски ќе остане во компанијата, но како помошник во кабинетот на генералниот директор на ЕСМ, Лазо Узунчев.

Во јануари Управниот одбор на АД ЕСМ донесе одлука за времено именување координатори во двата клучни енергетски капацитети во државата. За координатори со целосни овластувања за раководење со комбинатите се именувани Иван Куковски во РЕК „Битола“ и Владимир Пејоски во РЕК „Осломеј“. Од ЕСМ тогаш соопштија дека ваквите мерки се преземени „во насока на динамизирање на инвестициските планови и интензивирање на активностите за обезбедување стабилно производство на електрична енергија во зимскиот период“.

Целиот текст на фактор мк