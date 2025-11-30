Пензиски фонд: Исплатите на пензиите не се загрозени, ќе започнат на 1 декември

0 SHARES Сподели Твитни

Исплатата на пензиите се одвива нормално, соопштува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, додавајќи дека исплатата на ноемвриските пензии ќе започне навреме, на 1 декември, со вкупен износ од 9.297.493.427 денари.

Фондот нагласува дека пензионерите треба да бидат мирни, бидејќи Владата гарантира редовна и привремена исплата на пензиите. Исплатата, која се врши секој прв ден од месецот во координација со Владата, ќе продолжи да се врши на ист начин во текот на целата 2026 година.

Фондот информира дека се обезбедени средства за 2026 година. Во Буџетот на Република Македонија за 2026 година ќе бидат обезбедени 151 милијарда денари за исплата на зголемени пензии, здравствено осигурување за пензионерите и покривање на транзициски трошоци за трите пензиски друштва од втор столб.

Според Фондот, вкупните средства за исплата на пензии во 2026 година, заедно со усогласувањата, ќе бидат повисоки за 30 милијарди денари, односно околу 500 милиони евра.

Тие додаваат дека од 1 октомври 2024 година до 1 октомври 2025 година, пензиите номинално се зголемиле за 6.000 денари.

Процентното зголемување, до пензијата од септември 2025 година, изнесува околу 29 проценти во споредба со пензијата од август 2024 година.Фондот нагласува дека овие зголемувања и усогласувања имаат за цел да го подобрат животниот стандард на пензионерите и да го ублажат влијанието на инфлацијата. Додаваат дека зголемувањето од 29 проценти е значително поголемо од годишната инфлација, која за 2024 година е 3,5 проценти, додека за 2025 година се очекува да биде 3,9 проценти.

Според Фондот, во последните 30 години, пензиите никогаш не се зголемиле толку многу во период од една година.Потсетуваме дека оваа изјава на Фондот доаѓа по јавната дебата од последните денови меѓу Уставниот суд и премиерот Христијан Мицкоски.

На 20 ноември, Уставниот суд објави дека отворил постапка за оценување на уставноста на член 2 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој се воведува линеарно зголемување на пензиите. Со отворањето на оваа постапка, Судот ќе испита дали законското решение е разумно и избалансирано во соодветна мера.

