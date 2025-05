Пенивајз се врати: HBO го објави првиот тизер за долгоочекуваниот приквел на хоророт „It“

0 SHARES Сподели Твитни

Злобниот кловн Пенивајз повторно ја тероризира публиката. HBO Max денес го објави првиот тизер за It: Welcome to Derry, долгоочекуваниот приквел на хорор франшизата It, чија премиера е оваа есен.

Серијата Welcome to Derry се случува 27 години пред настаните прикажани во филмовите It (2017) и It Chapter Two (2019), во режија на Енди Мускиети и заснована на истоимениот познат роман на Стивен Кинг.

Приказната се одвива во познатиот и морничав град Дери, во американската сојузна држава Мејн – место кое крие древно зло кое се буди на секои 27 години за да се храни со стравот, најчесто – од детскиот.

Во тизерот, го добиваме нашиот прв поглед на група нови, млади ликови кои ќе се соочат со ужасот што го прогонува Дери со генерации. Иако Пенивајс не е во центарот на вниманието во текот на целиот тизер, јасно се чувствува неговото морничаво присуство, а неговото појавување на самиот крај ги остава гледачите со мешавина од немир и возбуда.

Една од најважните новости за љубителите на франшизата е враќањето на Бил Скарсгард како морничавиот кловн Пенивајс. Заедно со него, актерската екипа се Тејлор Пејџ, Јован Адепо, Крис Чалк, Џејмс Ремар, Стивен Рајдер, Медлин Стоу и Руди Манкузо.

Енди Мускиети и неговата сестра Барбара, кои стоеја зад филмските адаптации, се креаторите на новата приказна. Серијата е резултат на нивната соработка со Џејсон Фукс, кој ја дели улогата на презентер со Бред Кејлеб Кејн.

Серијата е продуцирана од HBO и Warner Bros Television, во соработка со продуцентската куќа Double Dream. Покрај семејството Мускиети, извршни продуценти се Џејсон Фукс, Бред Кејлеб Кејн, Дејвид Коатсворт, Бил Скарсгард, Шели Милс, Рој Ли и Ден Лин.

Филмовите It од 2017 и 2019 година беа огромни комерцијални успеси, заработувајќи повеќе од 1,17 милијарди долари на глобалниот бокс офис. Имајќи го тоа на ум, не е изненадување што HBO одлучи да го прошири овој свет на ужасот со серија која истражува уште помрачни и нераскажани делови од приказната.

Премиерата на серијата Welcome to Derry се очекува во есента 2025 година на каналот HBO и платформата за стриминг HBO Max.

