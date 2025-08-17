Пенс: Време е за решителна акција и нов пакет санкции против Русија

Поранешниот потпретседател на САД, Мајк Пенс, денес изјави дека го разбира стилот на претседателот Доналд Трамп во односите со авторитарните лидери, но верува дека по средбата со рускиот претседател Владимир Путин, време е за решителна акција.

Тој додаде дека Трамп, покрај средбата со претседателот на Украина, Володимир Зеленски, која е планирана за утре, треба да го покани и лидерот на републиканците во Сенатот, Џон Тун, веднаш да спроведе нов пакет санкции против Русија, изјави Пенс за Си-Ен-Ен.

„Комбинацијата од ангажман и во исто време јасно предупредување на Путин дека сме подготвени да преземеме мерки што би можеле да ја уништат неговата економија, а во исто време да ја удвоиме нашата посветеност на безбедноста на Украина и тесната соработка со нашите европски сојузници, тоа е патот по кој треба да се оди“, рече Пенс.