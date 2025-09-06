Пенс: Путин ќе нападне членка на НАТО ако победи во Украина

Поранешниот потпретседател на САД, Мајк Пенс, изјави дека „нема сомнение“ дека Русија ќе нападне една од земјите-членки на НАТО доколку победи во Украина.

Тој предупреди дека таквото сценарио би ги принудило САД и нивните европски сојузници во директен воен конфликт со рускиот претседател Владимир Путин.

Појавувајќи се во британска ТВ емисија на Би-Би-Си, Пенс нагласи дека улогата на САД во тој случај би била „поддршка“ на европските сојузници, од кои се очекува да ја преземат водечката улога во одговорот на руската агресија. Со тоа тој ја нагласи важноста на европската одбрана и единството во рамките на алијансата.

Пенс, исто така, ги пофали напорите на таканаречените „Коалиции на оние што се волни“ во формулирањето на безбедносните гаранции за Украина.

Тој изрази верување дека таквите гаранции би можеле да создадат услови за постигнување траен мир и да испратат силна порака до Владимир Путин.