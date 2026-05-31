Пентагон донесе одлука: САД го забрзуваат повлекувањето на трупите од Европа, што значи тоа за НАТО

САД планираат да го забрзаат повлекувањето на своите воени трупи од европските бази, објави германскиот весник „Велт ам Зонтаг“, повикувајќи се на извори од Пентагон.

Пентагон има намера да им презентира конкретни планови за намалување на воените капацитети на своите европски партнери во седиштето на НАТО во Брисел во наредните недели.

Новите планови на Министерството за одбрана на САД треба да прецизираат во кои области Вашингтон сака да го намали својот воен потенцијал.

Висок функционер на Пентагон потврди за германскиот весник дека овие промени официјално ќе бидат вклучени во предлогот за воени сили и капацитети на претстојната конференција на НАТО што ќе се одржи во јуни.

„Сакаме да им ги обезбедиме на сојузниците сите потребни информации и јасен преглед со цел што побрзо и поефикасно да се направи преминот кон европска одбрана, во кој европските сојузници ќе ја преземат главната одговорност за конвенционалната одбрана на континентот“, изјави претставник на американското министерство.

Европејците изненадени од одлуката на Вашингтон

Соединетите Американски Држави веќе долго време го преиспитуваат своето воено присуство во Европа, што е во согласност со долгогодишните барања на претседателот Доналд Трамп европските членки на НАТО да преземат поголема улога и поголем товар во одбраната на сопствениот континент.

Сепак, претходната претпоставка во германските владејачки кругови беше дека Американците ќе се повлечат постепено и на координиран начин. Ненадејната потврда за конкретни намалувања од Вашингтон им остава на Европејците многу малку време да реагираат и да се прилагодат.

Намалувањата што ги наметна Вашингтон особено ќе го погодат таканаречениот Модел на сили на НАТО (NFM), дизајниран за брзо распоредување на сојузнички трупи во случај на криза. Овој модел го дефинира бројот на војници кои пристигнуваат на фронтот како засилување во рок од 10 дена, помеѓу 10 и 30 дена, и максималните сили што можат да бидат распоредени во рок од половина година, што досега изнесуваше 800.000 војници. Покрај човечката сила, намалувањето на САД вклучува клучни ресурси како што се стратешки бомбардери, системи за прецизни удари со долг дострел, поморски капацитети и авиони за воздушно полнење гориво.

Најголемиот страв во Балтикот и географската предност на Русија

Според анализата на германскиот весник, делумното повлекување на САД би можело сериозно да го поткопа кредибилитетот на колективната одбрана на НАТО, или Член 5, во кој се наведува дека нападот врз една членка е напад врз сите. Овој развој на настаните предизвикува најголема загриженост во балтичките земји.

Извори од американската војска наведуваат дека веќе постојат сериозни сомнежи дали НАТО во Европа има доволно сили за целосно спроведување на регионалните одбранбени планови. Русија би можела да ја загрози Алијансата првенствено на територии каде што Москва има географска предност и побрзо достапни сили. Доколку Вашингтон повлече дополнителни капацитети од плановите на НАТО, овој безбедносен проблем ќе стане уште подлабок.

Пред две недели, агенцијата Ројтерс, повикувајќи се на неименувани американски претставници, објави дека САД се откажале од планираното привремено распоредување на 4.000 војници од базите во САД во Полска. Овој чекор дојде само петнаесет дена откако Пентагон објави повлекување на 5.000 војници од Германија.

Командантот на американските копнени сили, генерал Кристофер Лању, потврди за време на сослушувањето за воениот буџет во Претставничкиот дом дека војската добила директни инструкции да ги намали своите сили.

Според податоците од крајот на минатата година, околу 85.000 американски војници биле стационирани во Европа, од кои околу 10.000 биле во Полска, а приближно 36.000 во Германија. Очигледно, овие бројки драстично ќе се променат во наредниот период.

