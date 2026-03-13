Пентагон: Првите шест дена од војната со Иран чинеа повеќе од 11,3 милијарди долари

Првите шест дена од војната во Иран чинеа повеќе од 11,3 милијарди долари, изјавија претставници на Министерството за одбрана на САД на брифинг зад затворени врати за сенаторите, според три извори запознаени со состанокот.

Американскиот сенатор Крис Кунс им рече на новинарите дека верува дека вистинските трошоци се повисоки бидејќи сегашната проценка не ги опфаќа сите трошоци од конфликтот, објави NBC.

„Очекувам дека сегашните вкупни оперативни трошоци се значително повисоки од тоа. Само трошоците за замена на потрошената муниција се веќе над 10 милијарди долари“, рече Кунс.

Портпаролот на Пентагон одби да коментира за деталите од брифингот, велејќи дека трошоците за операцијата, со кодно име „Епски бес“, нема да бидат познати додека мисијата не биде завршена.