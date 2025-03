Перез постигна договор со Арнолд и планира ново засилување

0 SHARES Сподели Твитни

Реал Мадрид, клубот чија навивачка база е во исчекување на интересно лето, планира значајни засилувања. Решавачките моменти за овој тим се на повидок, но дали трансферите ќе бидат успешни ќе се види дури наредната сезона. Во последно време, многумина играчи се доведуваат во врска со потпис за кралскиот клуб, а најновите информации укажуваат на завршен трансфер. Меѓу нив е и Трент Александер-Арнолд, десниот бек на Ливерпул, кој изгледа ќе се пресели во Мадрид како слободен играч откако го одбил продолжувањето на договорот со својот сегашен клуб.

Но, Александер-Арнолд не е единствениот на ум на претседателот Флорентино Перез. Тој исто така има намера да засили и одбраната со еден нов стопер. Иако многу имиња се спомнувале во изминатите недели, како Ван Дајк, Салиба и Конате, ново име во медиумите предизвика изненадување. Шпанскиот весник „Марка“ известува дека новата цел е Мануел Акани, стоперот на Манчестер Сити.

