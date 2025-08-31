Перински: ВМРО-ДПМНЕ има потенцијал да победи во речиси секој град, не очекувам компликации на локалните избори

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за локална самоуправа, Златко Перински, во интервју на ТВ Сител, рече дека сите анкети досега покажуваат убедливо водство на ВМРО-ДПМНЕ и постојат шанси таа да освои градоначалник во речиси секој град.Перински подвлече дека е дел од Владата и дека ќе остане така.Тој додаде дека ВМРО-ДПМНЕ има квалитетен кандидат како Орце Ѓорѓиевски за Скопје.„Навистина сум среќен што ВМРО-ДПМНЕ има многу квалитетен кандидат, Орце Ѓорѓиевски, кој е докажан и искусен во рамките на својата општина и ќе има голем исчекор напред во водењето на градот“, рече Перински.Министерот за локална самоуправа не очекува проблеми со кворумот на претстојните избори, освен, како што изјави, во една или две општини.Во врска со тоа дали независните кандидати би можеле да предизвикаат компликации во изборниот процес, тој рече дека ДИК има механизми за да гарантира успешно спроведен процес.

