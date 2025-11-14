Русија никогаш нема да ја заборави помошта на севернокорејската армија во опасните и тешки работи за деминирање во Курскиот Регион, изјави денес портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

Тој додаде на прес-конференцијата дека оваа работа продолжува и дека е опасна и тешка, пренесува ТАСС.

„Нашите корејски пријатели ни помагаат многу и ние тоа многу го цениме“, рече Песков одговарајќи на прашањето како Кремљ гледа на севернокорејската воена помош во деминирањето на Курскиот Регион, според агенцијата