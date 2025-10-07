Песков: Русија ќе одговори на нелегалната заплена на нејзиниот имот

Русија ќе одговори на обидите на Западот да ги заплени руските средства и ќе ги брани своите права користејќи ги сите расположиви правни инструменти, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

„Секако, доколку се спроведат плановите за нелегално заплена на руски имот и средства, Руската Федерација ќе ги брани своите интереси и ќе ги користи сите расположиви правни средства. Ова ќе биде процес без никакви временски ограничувања. Ние законски ќе ги браниме нашите права и ќе ги гониме оние што извршиле нелегални дејствија, ги иницирале, донеле одлуки и така натаму“, рече Песков. Тој додаде дека декретот за забрзана постапка за продажба на државен имот е потпишан во контекст на непријателската средина околу Русија, непријателските чекори од Европската Унија, неколку европски земји и низа санкции од САД.

„Овие мерки се преземени во контекст на непријателската средина што сега се формира околу Руската Федерација и непријателските дејствија, вклучително и економските, што ги спроведуваат голем број европски земји, како и нивниот сојуз, Европската Унија, како и цела низа санкции наметнати од Соединетите Американски Држави. Во овој контекст, Русија презема мерки што ги смета за неопходни за да ги заштити своите интереси“, нагласи Песков.

На 30 септември, рускиот претседател Владимир Путин потпиша указ за одредени специфики на продажбата на федерален имот. Според документот, во случаите утврдени со одлука на шефот на државата, со цел да се обезбеди одбранбената способност и безбедноста на земјата, можна е забрзана продажба на федерален имот, која ќе ја спроведе во име на Руската Федерација ПСБ банка.