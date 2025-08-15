Песочна фигура на Богородица извајана на плажа во Бугарија

На 15 август – Денот на Варна, плажата во Аспарухово, Бугарија, стана отворена сцена за импресивна уметност од песок. Тројца уметници – Пол Хогард, Реми Хогард и Каликсто Молина – извајаа импресивна фигура на Света Богородица.

Проектот, поддржан од концесионерот на плажата, е подарок за жителите и гостите на градот за Успението на Пресвета Богородица. На празникот, се одржуваат и бесплатни работилници за вајарство од песок за сите возрасти.

Семејството Хогард е веќе познато во Бугарија по сликите од песок на Левски, Ботев, Баба Ванѓа и Кирил и Методиј.

Пол Хогард изјави за БГНЕС:

„Ќе ви кажам накратко што правиме денес тука. Јас сум скулптор повеќе од 30 години и сакам да посетувам различни плажи и да правам скулптури. Оваа година слушнавме за празникот Варна, кој исто така се совпаѓа со денот кога се слави Марија, Света Марија, и решивме да им направиме подарок на луѓето од Варна и на луѓето од оваа плажа. Донесовме можеби 30 тони песок што беше набиен, користевме многу вода, мислам, навистина многу, нема ништо друго, само песок и вода. И, како што можете да видите, испадна прекрасна скулптура што ми е блиску до срцето – ова е Мајката на Исус, бидејќи го следам Исус. Не сум религиозен, но ги следам зборовите на Исус, па ова е подарок“, рече Хогард.

Песочните дела создадени за време на работилниците може да се видат на изложбата на отворено. Во следните неколку дена, сонцето и ветерот ќе го вратат песокот на плажата. „Имаме прекрасна изложба, прекрасна уметност и нема штета за животната средина“, додаде Пол Хогард.