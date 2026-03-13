Петок 13-ти: Зошто сите малку нè тресат морниците кога е на календарот и зошто има лоша репутација? Еве што вели статистиката

0 SHARES Сподели Твитни

Петок 13-ти е еден од оние датуми што за многумина звучи како вовед во хорор филм. Иако е сосема обичен ден во календарот, цела мрежа од приказни, стравови и легенди е исткаена околу него низ вековите.

Прво, тука е бројот 13, кој долго време има репутација како „несреќен“ број. Во многу древни култури, бројот 12 се сметал за совршен: имаме 12 месеци во годината, 12 хороскопски знаци, 12 часа на часовникот. А потоа доаѓа 13 – како да е „екстра“, нешто што ја нарушува хармонијата. Поради ова, полека почнал да добива лоша репутација.

Една од попознатите приказни доаѓа од христијанската традиција. На Тајната вечера, на масата имало 13 луѓе, а 13-тиот гостин бил Јуда, кој го предал Исус. Оваа симболика подоцна често се споменувала секогаш кога се дискутирало за несреќни броеви.

И зошто петок? Во средниот век, петокот веќе бил донекаде сомнителен ден. Според некои верувања, некои лоши настани од библиската традиција се случиле во петок. Луѓето верувале дека тоа е ден кога не треба да се започнуваат важни работи – како патување или венчавка.

Кога петокот и 13-ти ќе се спојат, добивате комбинација што е совршена за легендата за лоша среќа.

Исто така, постои еден интересен историски настан што дополнително ја разгорува приказната. На 13 октомври 1307 година, што бил петок, францускиот крал Филип IV наредил апсење на членовите на витешкиот ред Темплари. Многумина завршиле во затвор или биле погубени. Овој драматичен настан често се наведува како една од причините зошто петок 13-ти добил толку мрачна репутација.

Но, интересно е што големиот страв од тој датум всушност почнал да се шири дури во посовремени времиња – особено преку книги, весници и филмови. Голема улога одиграла и популарната хорор серија „Петок 13-ти“, која дополнително ја зајакнала идејата дека на тој ден се случуваат ужасни работи.

Всушност, петок 13-ти е само уште еден обичен ден. Статистиката дури покажува дека на тој ден не се случуваат повеќе несреќи од вообичаеното. Но, луѓето сакаат добра приказна – а оваа ги има сите: мистерија, историја и малку морничавост.

Значи, следниот пат кога ќе дојде петок 13-ти, можеби е најдобро да одговорите со насмевка. На крајот на краиштата, за некои тоа е дури и среќен ден – особено ако добијат бесплатен викенд или најдат паркинг од првиот обид!

