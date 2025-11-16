Петровска: СДСМ носи проблеми натрупани со години, потребна е партиска дебата за поразот што го претрпевме на локалните избори

0 SHARES Сподели Твитни

Пратеничката на СДСМ, Славјанка Петровска, во интервју за Радио Слободна Европа, изјави дека партијата не може да го игнорира или заборави својот историски пораз на локалните избори, каде што обезбеди само 126.000 гласови и шест општини.

Според неа, СДСМ долго време носи натрупани проблеми, но недостатокот на искрена внатрешна дебата за резултатите од минатите избори директно влијаел врз сегашната позиција на партијата.

Петровска нагласи дека загубите не започнале сега, туку се присутни уште од парламентарните избори во 2020 година, локалните избори во 2021 година, па дури и од минатогодишните парламентарни избори.

„Причините за дебаклот се бројни и би биле потребни часови за да се објаснат. Но, најважно е што немаше вистинска дебата за тоа зошто стигнавме до тука“, изјави таа.

Зборувајќи за дискусиите околу лидерството на Венцо Филипче, Петровска нагласи дека „опстанокот на СДСМ не зависи од поединецот, туку од колективната способност да се врати на победничкиот курс“.

Таа потсети дека минатогодишниот Конгрес беше прекинат без никаков епилог и без никаква вистинска дискусија, иако извештајот беше поднесен. Според неа, овој пристап не треба да се повтори повторно.

Во пресрет на декемврискиот Конгрес, Петровска нагласи дека актуелниот претседател има тешка задача: да спроведе анализи и дискусии со пратениците, градоначалниците, кандидатите и партиските структури, а потоа да презентира јасна платформа за излез од кризата.

Таа додаде дека СДСМ, како партија која игра клучна улога во земјата од независноста, останува неопходна за политичкиот систем – дури и во опозиција – за да се спречи враќањето на авторитарните сценарија од минатото.

„Денес повеќе од кога било, опозицијата е клучна за граѓаните и за демократијата“, заклучи Петровска.

