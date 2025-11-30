Петте најпопуларни капути за оваа зима – секој може да си најде модел за себе

0 SHARES Сподели Твитни

Со недели сме облечени во јакни и палта, а зимата сè уште официјално не пристигнала. Најстудениот дел од годината е пред нас, а многумина ќе сакаат да го ажурираат својот гардеробер во наредните месеци.

Ако барате ново палто, не сте заинтересирани само за класиците и сте љубопитни кои модели се моментално популарни, можете да дознаете подолу.

Треба да се напомене дека никогаш не можете да погрешите со класични адути како црн струкиран капут со двојни копчиња или поудобен модел во беж нијанса.

Од друга страна, ако сепак сакате трендовски капут, тогаш изберете еден од овие модели.

Кожен капут

Меѓу визуелно најимпресивните капути секако се оние направени од кожа. Иако четканата кожа е многу популарна во моментов, моделите од мазна кожа се оние што ќе го издржат тестот на времето. Тие се исто така попрактични бидејќи мазната кожа е полесна за одржување.

Модели во кафеава боја

Дали треба постојано да повторуваме која боја ќе ја одбележи оваа есенско-зимска сезона? Нема потреба, кафеавата е насекаде, на сите парчиња облека и модни додатоци. Ако сакате да го следите овој тренд во целост, изберете капут во темни нијанси на кафеава боја што доминираше во колекциите на модните куќи оваа сезона.

Палта во стил на наметка

За сите оние кои не сакаат тесни, строги и структурирани палта, постојат модели во стил на наметка. Оваа облека нормално нема ракави и класично копче, за разлика од палтата во овој стил кои имаат. Тие ја задржаа главната карактеристика на наметката – широк и удобен крој.

Модели со шал

Не само што сè уште не заѕвониле, туку се попопуларни од кога било. Минатата сезона владееја моделите направени од ткаенина, а сега понудата на палта со шал се прошири до степен што можете да најдете и крзнени верзии или модели исполнети со пердуви.

Палто со леопард принт

За дамите со нескротлив дух, смели љубители на впечатливи парчиња облека што ги лансираат директно во центарот на вниманието, палтата со леопард принт се вистински задолжителен дел. Токму овој модел е моментално најпопуларен и баран.

