Петти ден борба против огнената стихија во Црна Гора!

Петтиот ден од избувнувањето на пожарите низ Црна Гора, борбата против огнената стихија не стивнува, иако Министерството за внатрешни работи ја оцени ситуацијата денес како многу подобра, бидејќи, како што е наведено, нема нови пожари во споредба со претходниот ден. Сепак, пожарите се уште се активни во подрачјето на Подгорица.

Како што изјави за „Дан“ Никола Бојановиќ, вршител на должноста командант на Службата за заштита и спасување на главниот град, критично е и во Мрка, Близне, а пожарот се преселил и кон Радовче, каде што пожарот ги загрозува куќите и населбите. На територијата на општина Тузи, пожарот во моментов е активен во областите Мјеготин и Тојец, Омербожовиќ, Какарика Гора, Витоје, додека пожарот во населбата Диноша е изгаснат.

Роберт Лекочај, општински инспектор на Комуналната полиција и Комуналната инспекција на Тузи, изјави дека ситуацијата во моментов е критична во градот Мјеготина, каде што пожарот се заканува на куќите. Хеликоптер од Босна и Херцеговина, кој се придружи на напорите вчера, денес го гаснеше пожарот во Горњи Мрке, додека хеликоптер од Србија, која е во Црна Гора од почетокот на пожарот, го гаснеше пожарот во областа Диноша. Во Црна Гора пристигнаа и 20 пожарникари од Швајцарија со три возила, кои ќе бидат стационирани во Даниловград. Пристигнаа 52 пожарникари од Австрија со 15 возила и ќе ја покриваат територијата на Подгорица, главно кон Кучи. Црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ најави дека се очекува да пристигне хеликоптер од Словачка, а премиерот Милојко Спајиќ најави пристигнување на два хеликоптери „Блекхок“ од Обединетите Арапски Емирати. Амбасадорката на Чешка, Јанина Хребичкова, најави пристигнување на хеликоптер од нејзината земја, кој ќе пристигне во Црна Гора како дел од Механизмот за цивилна заштита на ЕУ.