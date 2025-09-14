Пет билки кои ги одбиваат пајаците и ги држат подалеку од вашиот дом

0 SHARES Сподели Твитни

Пајаците се чести гости во многу домови, иако на повеќето луѓе не им се допаѓа друштвото на овие суштества со осум нозе. За среќа, постојат растенија кои можат да помогнат во одбивањето на пајаците и да ја задржат нивната популација надвор од вашиот дом.

Заедно со овие растенија, редовното чистење и намалувањето на скриените и влажни површини во вашиот дом, исто така, може да помогне да се спречи наездата на пајаците. Покрај тоа што се природни и еколошки опции за одбивање на пајаците, овие растенија исто така додаваат убавина и освежувачки мирис во вашиот дом. Еве пет растенија што можете да ги засадите за да го намалите бројот на пајаци во вашата околина.

Лаванда

Лавандата е позната по својот прекрасен мирис кој ги отфрла и пајаците. Неговиот силен мирис делува како природен отвратителен за пајаците. Можете да засадите лаванда во саксии или во градината или околу влезот во вашиот дом за да ги оддалечите тие несакани гости.

Нане

Нането е уште една билка која може да помогне во одбивањето на пајаците. Неговиот освежителен мирис делува како природен репелент за овие животни. Засадете нане во градината или во контејнери на тераса за да го намалите присуството на пајаци во вашата околина.

Жалфија

Жалфијата е уште едно растение со силен мирис што може да ги одврати пајаците. Нејзините лисја имаат антибактериски својства и испуштаат непријатен мирис. Засадете жалфија во градината или во контејнери кои ќе ги поставите околу вашиот простор за да ги избркате пајаците.

Цитронела

Цитронелата е позната по својата ефикасна заштита од комарци, но може да помогне и да ги држите пајаците подалеку од вашиот дом. Ова растение има силен мирис на лимон кој освен што ги одбива пајаците и комарците, го освежува воздухот.

Рузмарин

Рузмаринот не само што е вкусен додаток на јадењата, туку може да помогне и во одбивањето на пајаците. Имено, неговиот мирис им делува како природен репелент. Засадете рузмарин во градината или во контејнери на внатрешен двор за да ја намалите количината на пајаци околу и во вашиот дом.

