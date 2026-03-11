Пет видови рак брзо се зголемуваат низ целиот свет – како да го намалите ризикот

0 SHARES Сподели Твитни

Се очекува бројот на случаи на гастроинтестинален рак во светот да се удвои до 2050 година, а најголемо зголемување се предвидува за рак на панкреас и колоректален карцином. Проекциите укажуваат на зголемено влијание на факторите на ризик поврзани со животниот стил, како и на празнините во раното откривање на болеста. Тие исто така покажуваат какви чекори можат да преземат поединците за да го намалат ризикот, објавува „Њузвик“.

„Се очекува стапката на заболени од овие видови на рак да се зголеми низ целиот свет, па затоа се потребни значителни напори за поттикнување промени во животниот стил и развивање програми за скрининг за борба против нив“, изјави д-р Ју Донг Јанг, медицински директор на Програмата за рак на црн дроб во „Сидарс-Синај“ и еден од авторите на студијата.

Анализа спроведена како дел од мултицентрична студија предводена од „Сидарс-Синај“ предвидува значително зголемување на бројот на дијагнози и смртни случаи од рак на панкреас, колоректален рак и рак на црниот дроб, хранопроводот и желудникот во текот на следните 24 години.

Експертите од Сидарс-Синај наведуваат дека многу од овие видови на рак се поврзани со модифицирачки фактори на ризик и често се дијагностицираат предоцна за успешен третман.

Растечкиот глобален товар од рак

Наодите од студијата покажуваат дека најголемо зголемување на дијагнозите на рак на панкреас и смртните случаи од колоректален рак се очекува до 2050 година. Се предвидува дека дијагнозите и смртните случаи од рак на хранопроводот и црниот дроб ќе се зголемат и на глобално ниво.

Заедно, овие видови на рак сочинуваат растечки удел во вкупните смртни случаи од рак ширум светот. Многу од нив се развиваат без јасни симптоми сè додека болеста не напредне, што ја прави превенцијата и раното откривање клучни за подобрување на преживувањето.

Рак на црниот дроб: болест што може да се спречи

Јанг истакна дека дури 70 проценти од случаите на рак на црниот дроб би можеле да се спречат со промени во животниот стил. Додека хепатитисот Б и Ц некогаш беа доминантни причини за рак на црниот дроб во САД, стеатотичната болест на црниот дроб поврзана со метаболичка дисфункција (MASLD) сега игра сè поголема улога. „MASLD се појавува како водечка причина за рак на црниот дроб во западните земји, вклучувајќи ги и САД“, рече Јанг.

Оваа состојба вклучува акумулација на масти во црниот дроб и е поврзана со дебелина, дијабетес, висок холестерол и висок крвен притисок. Контролирањето на овие фактори на ризик може значително да го намали ризикот, рече Јанг.

Тој, исто така, забележа дека скринингот останува недоволно искористен: Само околу 20 проценти од луѓето во САД со цироза предизвикана од хепатитис или други хронични заболувања на црниот дроб рутински се прегледуваат за рак на црниот дроб. Како резултат на тоа, само околу 30 проценти од случаите се откриваат доволно рано за да се излечат.

Рак на езофагусот и желудникот

Факторите на животниот стил и ограничениот скрининг исто така играат голема улога кај ракот на хранопроводот и желудникот, вели д-р Александра Ганги, директорка на Програмата за гастроинтестинални тумори во „Сидарс-Синај“.

„Овие тумори предизвикуваат малку симптоми пред ракот да се прошири и имаат тенденција да се шират брзо“, вели Ганги во соопштението.

Таа ги повика луѓето да обрнат внимание на факторите на ризик врз кои можат да влијаат, како што се дебелината, консумирањето тутун и алкохол и лошата исхрана. Луѓето со хроничен рефлукс на киселина, гастритис или семејна историја на овие видови на рак треба да разговараат со својот лекар за опциите за скрининг.

Колоректален карцином: скринингот спасува животи

Колоректалниот карцином е многу лесно излечлив кога се открива рано, но може да биде смртоносен кога се дијагностицира во подоцнежна фаза, рече д-р Алесио Пигаци, директор на Одделот за колоректална хирургија.

„Поради доцната дијагноза, колоректалниот карцином е многу смртоносен, додека раното откривање води до многу високи стапки на излекување“, рече Пигаци.

Тој нагласи дека секој треба да се прегледа до 45-годишна возраст, а оние со семејна историја треба да се прегледаат порано. Јадењето храна богата со растителни влакна, ниска содржина на шеќер и животински масти, редовното вежбање и обрнувањето внимание на предупредувачките знаци како што се ректално крварење или необјаснети промени во навиките на цревата може дополнително да го намали ризикот.

Рак на панкреас

Ракот на панкреас останува еден од најтешките гастроинтестинални карциноми за рано откривање. Кај околу половина од пациентите, дијагнозата се поставува дури откако болеста веќе се проширила, изјави д-р Арсен Осипов, медицински директор на Програмата за рак на панкреас.

Неодамнешните достигнувања, вклучувајќи тестови за течна биопсија од крв и структуриран скрининг за луѓе со висок генетски ризик, ги подобруваат шансите за рано откривање, додаде тој. Осипов препорача промени во животниот стил слични на оние што се препорачуваат за други гастроинтестинални карциноми и им советуваше на луѓето со хроничен панкреатит или семејна историја на рак на панкреас да размислат за генетско советување.

Нови пристапи кон третман и рано откривање

Гледајќи напред, истражувачите од „Сидарс-Синај“ работат на развој на крвни биомаркери, прецизна радиотерапија и персонализирани терапии, велат д-р Кејтлин Аткинс и д-р Роберт Фиглин. Целта на овие напори не е само да се подобри преживувањето, туку и да се зачува квалитетот на животот, нагласувајќи ја важноста на превенцијата и раното откривање во време кога стапките на рак продолжуваат да растат.

