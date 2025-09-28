Пет есенски намирници кои ја подобруваат меморијата

0 SHARES Сподели Твитни

Според Центарот за контрола и превенција на болести (CDC), околу 10 проценти од луѓето над 45 години велат дека нивната меморија се влошува. Но, здравјето на мозокот не е само поврзано со социјалните активности и менталните вежби – и она што го јадеме игра улога. Добрата вест е дека многу есенски јадења содржат хранливи материи кои можат да помогнат во зачувувањето на меморијата и когнитивните способности. Затоа експертите за исхрана истакнаа неколку намирници кои можат да помогнат во подобрувањето на меморијата.Семки од тикваСемките од тиква се богати со растителни влакна – 100 грама содржат околу 6 грама растителни влакна. Истражувањата покажуваат дека растителните влакна можат да го подобрат когнитивното здравје преку оската црево-мозок. Печените семки може да се јадат сами или да се додадат во салати, житарки и јогурт, пишува EatingWell.Бриселско зелје„Бриселското зелје е богато со сулфорафан, растително соединение во зеленчукот од раскрсници кое спречува оксидација и го подобрува здравјето на мозокот“, вели нутриционистката и диететичарка Шери Гау.Една студија покажа дека постарите возрасни лица кои земале додатоци на сулфорафан 12 недели имале побрза ментална обработка и подобро расположение.Брусница„Брусницата не е само омилена есенска храна, туку и моќна поддршка за здравјето на мозокот“, објаснува нутриционистката и диететичарка Лорен Манакер. Антоцијанините што им ја даваат црвената боја на брусницата имаат антиоксидантни и антиинфламаторни својства и можат да ја преминат крвно-мозочната бариера и да ги заштитат нервните клетки.Лиснат зеленчук„Листестите зеленчуци како кељот, спанаќот и блитвата можат да го забават когнитивниот пад, да ја подобрат меморијата и да го поддржат критичкото размислување“, вели нутриционистката и диететичарка Мелиса Митри. Тие содржат фолна киселина, бета-каротен и витамини Е и К, хранливи материи поврзани со подобра функција на мозокот.Овес„Овесот е корисен за меморијата, им дава на телото и умот одржлива енергија и помага во регулирањето на шеќерот во крвта“, вели Митри. Тој е јаглехидрат богат со растителни влакна, витамини од групата Б и антиоксиданси. Иако се потребни повеќе истражувања, постојат наоди што го поврзуваат овесот со подобра брзина на когнитивна обработка.

Пронајдете не на следниве мрежи: