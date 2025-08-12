Пет земји денес доставија 97 тони храна од воздушен авион во Газа

Авиони од Обединетите Арапски Емирати, Германија, Белгија, Франција и Италија денес спуштија 97 палети хуманитарна помош во Појасот Газа, соопшти Израелската одбрана.

Секоја палета содржи околу еден тон храна. Израел повторно усвои политика за дозволување на спуштање помош од воздух на 26 јули, поради зголемените меѓународни критики за кризата со глад во Газа. Но, спуштањето помош од воздух може да достави само мал дел од она што може да влезе во Газа по копно. Тие исто така претставуваат безбедносни ризици за цивилите кои можат да бидат погодени од пакетите одозгора.