Пет знаци дека ви недостасува еден од најважните минерали

0 SHARES Сподели Твитни

Ако чувствувате дека вашето тело не функционира како порано, причината може да биде недостаток на одредени хранливи материи. Нашето тело реагира на сè што јадеме, а понекогаш храната за која мислиме дека е здрава можеби нема да обезбеди се што ни е потребно. Експертите предупредуваат дека постојат неколку знаци кои сугерираат дека можеби имате недостаток на железо, еден од најважните минерали за виталност и енергија.

Железото е од суштинско значење за транспорт на кислород низ телото и за производство на енергија. Се проценува дека три проценти од мажите и дури осум проценти од жените страдаат од анемија. Кога на телото му недостасува железо, не може да ги снабди клетките со кислород до потребната мера, што доведува до бројни симптоми.

Нутриционистката Кара Шо објаснува: „Железото е од суштинско значење за производството на хемоглобин, протеин кој помага во пренесувањето на кислородот. Недостатокот на железо ја намалува енергијата и доведува до голем број симптоми кои ги попречуваат секојдневните активности“.

Клучни знаци на недостаток на железо

Хроничен замор и слабост: Ако сте постојано уморни, дури и по долго спиење, а вашата енергија брзо паѓа, тоа може да биде знак за недостаток на железо. Без доволно кислород во мускулите и ткивата, телото брзо се исцрпува.

Бледа или сива кожа: Железото е одговорно за здрав изглед на кожата бидејќи помага во циркулацијата на крвта. Ако забележите дека кожата е безбојна или сивкаста, обрнете внимание на внесот на железо.

Недостаток на здив со малку напор: Дали чувствувате недостаток на воздух по кратка прошетка или качување по скали? Недостатокот на железо може да предизвика намалено снабдување со кислород во белите дробови, поради што полесно се заморуваме.

Кршливи нокти и опаѓање на косата: Кршливите нокти и проретчената коса често укажуваат на недостаток на хранливи материи, особено железо, кое го зајакнува кератинот – протеински клуч за јачината на косата и ноктите.

Проблеми со анксиозност и концентрација: Железото е исто така важно за мозокот. Недостатокот на кислород во мозочните клетки може да го отежне концентрирањето, да го намали вниманието и да предизвика чувство на немир и вознемиреност.

Како да се компензира недостатокот на железо?

Подобрувањето на вашата исхрана може да биде првиот чекор кон подобро здравје.

Еве неколку корисни предлози.

Лиснат зелен зеленчук: Кељот и спанаќот се богати со железо.

Црвено месо и живина: Говедското и пилешкото се богати со железо.

Житарици збогатени со железо: Побарајте житарки со додадено железо на полиците на продавниците.

Сушено овошје и леќа: Сувите смокви, суво грозје и леќата се добар растителен извор на железо.

Нутриционистот Шо советува да се намали внесот на чај и кафе бидејќи тие содржат соединенија кои ја отежнуваат апсорпцијата на железото.

Доколку имате потешкотии да внесете доволно железо преку исхраната, решението може да биде додаток на железо. „Дополнувањето може брзо да го подигне нивото на железо, што е особено корисно за луѓето со анемија“, вели Шо.

Ако ги забележите овие симптоми, консултирајте се со лекар. Правилната дијагноза и препорачаниот третман може да ви помогнат да ја вратите енергијата и чувството за рамнотежа.

Пронајдете не на следниве мрежи: