Пет знаци дека врската нема да трае, дури и ако сте заљубени

Иако љубовта може да биде силна, самата по себе не е секогаш доволна за да трае една врска. Од различни вредности и очекувања до незрелост или недостаток на искреност, постојат јасни знаци дека врската можеби нема иднина. Експертите и студиите посочуваат на неколку ситуации кои укажуваат кога врската, без оглед на емоциите, веројатно нема да трае.Една личност во врска е попаметнаСтудија за меѓучовечка привлечност покажа дека мажите често се плашат од интелигентни жени. Од друга страна, таквите жени ретко сакаат да поминуваат време со партнери кои не им обезбедуваат интелектуални предизвици, што може да доведе до крај на врската, пишува YourTango.Вашиот партнер е незрелИако никој не се однесува како целосно возрасен, претерано незрелото однесување или интересот за детски работи може да стане товар со текот на времето. Незрелоста може да се манифестира во многу аспекти од врската и често води до нејзино раскинување.Не се согласуваш за децатаАко не можеме да се согласиме дали сакаме да имаме деца, тоа е сериозна пречка. Брачната советничка Мери Кеј Кочаро нагласува дека одлуката да се имаат родители ја менува динамиката на врската и најдобро е да се разговара за тоа уште на почетокот, кога партнерите споделуваат планови и вредности. На тој начин, тие можат да избегнат сериозни несогласувања подоцна.Ги лажеш пријателите за врскатаПсихотерапевтката Ненси Карбон додава дека луѓето често си кажуваат опасни лаги за да го оправдаат останувањето во лоша врска. Кога вистината боли, полесно е да се прикријат проблемите отколку да се соочиме со нив.Покажувате интерес да вклучите и други луѓе во врскатаПредлозите за вклучување на трета страна во интимна врска честопати укажуваат дека партнерите бараат нешто надвор од врската. Таквото однесување обично е знак дека врската нема стабилна основа и може да доведе до раскинување.

