Пет знаци дека треба да ја прекинете врската со потенцијален партнер

Тренерката за врски и терапевтка Ана Вилијамсон ги сподели причините зошто треба да ја прекинете врската со некој со кого се гледате, а тоа е затоа што можеби им ги давате сите придобивки од врската без никакви обврски.

Терапевтката Вилијамсон откри пет причини зошто таквите партнери ве држат во близина. Имено, излегувањето може да биде збунувачко и може да биде тешко да се открие што точно сакате од некого. Сепак, можеби ненамерно му ги давате на некого сите придобивки од тоа да биде со вас, без негова целосна посветеност.

„Дали ги имате овие пет знаци во вашата врска? Ако ги имате, можеби е време да ја прекинете вашата токсична врска и да работите на себе“, рече таа.

Вие сте една од опциите

Лицето со кое се гледате можеби ве смета за потенцијална опција, или за секој случај, ако почувствува дека е подготвено за сериозна врска.

Ова значи дека сте „таму и секогаш достапни“ ако одлучат дека сакаат да бидат во врска со вас. Ова е ситуација во која никој не сака да биде затоа што луѓето сакаат да бидат нечиј единствен избор, а не еден од многуте.

Тие се чувствуваат добро во врска со вас

Експерт за врски објасни дека вашата блискост го зголемува егото на личноста и ја прави да се чувствува попосакувана. Ако му дадете на некого точно она што го сака, но може да ве држи на дистанца, тогаш тоа е ситуација во која сите добиваат бидејќи го добиваат најдоброто од двата света.

Зголемувањето на егото е прекрасно и убаво е да се слушнат убави работи за себе, но ако не ја враќате истата енергија, можеби е време да ги промените работите и да продолжите понатаму.

Досадно им е

Досадата не е причина да ги држите луѓето блиску. Сепак, понекогаш токму затоа некој би ве барал.

Емоционална корист

Ако не мора да „вложуваат никаков напор“ и ги добиваат „сите емоционални придобивки од вас“, тогаш зошто би одлучиле да ги однесат работите на следното ниво и да се посветат?

Односите никогаш не треба да бидат еднострани, па ако не го добивате она што го вложувате, можеби е време да си заминете.

Одржување на опциите отворени

Многу луѓе во раните фази од врската сакаат да ги држат своите опции отворени „за секој случај“, но тоа не е фер начин да се однесуваат кон луѓето.

Ако се однесувате како да сте во врска, но потоа не се обврзувате, тоа не е идеално. Ако чекате „да дојде некој подобар“, тогаш можеби треба да прифатите дека вашиот сегашен партнер не е вистинскиот за вас.

