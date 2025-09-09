Пет знаци кои можат да откријат големи проблеми со шеќерот во крвта

0 SHARES Сподели Твитни

Нарушувањата на шеќерот во крвта, како што се хипергликемија (висока гликоза) или хипогликемија (ниска гликоза), можат да останат „тивки“ долго време и кријат сериозни здравствени ризици доколку не се откријат на време.Многу лекари и експерти истакнуваат дека препознавањето на неколку клучни знаци може да ви помогне да реагирате навреме – и дека реакцијата не е само прашање на лични претпоставки, туку е поткрепена со медицинско знаење. Подолу се дадени пет знаци кои, според експертите, би можеле да ве предупредат дека е време да го проверите нивото на шеќер во крвта.1. Зголемена жед и често мокрењеМедицинските експерти објаснуваат дека вишокот шеќер во крвта може да предизвика бубрезите интензивно филтрирање на гликозата и да предизвика почесто мокрење. Ова води до дехидратација и последователна зголемена жед.2. Заматен видЕкспертите предупредуваат дека високото ниво на шеќер во крвта може да ги оштети ситните крвни садови во очите, што резултира со заматен вид. Ова не е само непријатен симптом, туку потенцијален ран знак што бара стручна евалуација, а не само лични претпоставки.3. Бавно заздравување на рани и чести инфекцииЛекарите велат дека високите нивоа на гликоза можат да ја влошат циркулацијата и да го ослабнат имунолошкиот одговор, со што раните заздравуваат подолго, а инфекциите (на пр. кожа или уринарен тракт) се почести.4. Вкочанетост во рацете и нозетеСпоред експертите, продолженото високо ниво на шеќер во крвта може да доведе до оштетување на нервите, особено на екстремитетите, што се манифестира со пецкање или вкочанетост.5. Неочекувано губење на тежинатаЛекарите објаснуваат дека дури и кога телото има вишок шеќер, клетките не се во можност да ја искористат гликозата поради недостаток или неефикасност на инсулин. Затоа, телото почнува да согорува мускулно и масно ткиво за енергија, што може да предизвика ненадејно губење на тежината.

