Пет млади пациенти во Бугарија ќе имаат потреба од пластични операции, известува министерот за здравство

Деца и возрасни се наоѓаат на респираторна поддршка, третирани согласно медицинските протоколи. Раните им се стабилни, но вдишувањето на гасови претставува сериозен проблем за белите дробови. Останатите пациенти дишат самостојно, со двајца веќе извлечени од механичка вентилација. Можеме да потврдиме дека нивната состојба е стабилна. Ова го изјави бугарскиот министер за здравство, доц. д-р Силви Кирилов, во врска со жртвите од дискотеката во Кочани кои се лекуваат во Бугарија. Во моментот, 15 лица примаат медицинска грижа во Бугарија, од кои само двајца се постари од 30 години, а пет се под 18. „Прерано е да се зборува за отпуштање од болница, бидејќи, од една страна, имаме отворени рани кои бараат пластична хирургија, а од друга страна, белите дробови се оштетени и не можеме да предвидиме што ќе се случи следно. Ни претстои долг опоравок“, рече Кирилов.

