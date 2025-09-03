Пет намирници што не треба да ги јадете пред тренинг

0 SHARES Сподели Твитни

Иако порано се дебатираше дали е подобро да се јаде пред или по тренинг, повеќето тренери денес нагласуваат дека лесниот оброк пред тренинг е корисен. „Она што го јадете пред тренинг ви помага да го одржите и одржите интензитетот, за да можете да го извлечете максимумот од вашиот тренинг“, вели тренерот Тони Џентилкор за Parade.Тренерот и диететичар Алберт Матени предупредува дека правењето погрешни избори може да се врати како бумеранг. „Можете да имате одличен тренинг поради тоа што сте јаделе, или пак вашата храна може да ви уништи сè“, објаснува тој. Затоа експертите посочуваат неколку намирници кои е најдобро да се избегнуваат непосредно пред тренинг.1. Тешка и масна хранаМасната и тешка храна, како што се месото, јаткастите плодови или маслиновото масло, го забавува варењето на храната и може да ве натера да се чувствувате тешки. „Избегнувајте големи, масни оброци, бидејќи тие често предизвикуваат летаргија и гадење за време на тренингот“, предупредува Џентилкор. Личниот тренер Тејлор Биби додава: „Храната богата со масти или протеини не е идеална пред кардио бидејќи подолго останува во стомакот“.2. Млечни производиМлечните производи, како што се млекото и јогуртот, исто така се бавни за варење. „Ова го пренасочува протокот на крв подалеку од мускулите кон дигестивниот систем, што може да предизвика замор или гадење“, објаснува Матени. Некои луѓе исто така доживуваат грчеви во стомакот ако консумираат млечни производи пред тренинг.3. Храна богата со растителни влакнаИако влакната се важни за вашето здравје, тие не се најдобриот избор непосредно пред тренинг. ,Потребно е време вашето тело да ги разгради“, вели Матени. Мешунките и интегралните житарки можат да предизвикаат надуеност, гасови и грчеви, па затоа е најдобро да ги зачувате за подоцна во текот на денот.4. Зачинета хранаЛутите зачини го зголемуваат ризикот од горушица. „Кога вежбаме, крвта оди во мускулите, а не во дигестивниот систем, па храната останува подолго во желудникот“, објаснува Матени. Ова, во комбинација со движење, може да предизвика рефлукс и непријатност.5. Газирани пијалоциПиењето газирани пијалоци пред тренинг може да доведе до болки во стомакот и гадење. „Движењето горе-долу ги поттикнува храната и киселината да се вратат од дигестивниот тракт, што предизвикува рефлукс“, вели Матени.На крајот на краиштата, експертите препорачуваат да се посегне по лесно сварливи јаглехидрати и помала количина протеини пред тренинг. „На моите клиенти им препорачувам овошје, оризови крекери или протеински шејк“, вели Џентилкор. Биби советува дека е најдобро да го слушате вашето тело и постепено да експериментирате со тоа што најдобро функционира за вас. ,,Некои луѓе не можат да јадат пред тренинг, додека други можат – клучот е да ја прилагодите вашата исхрана на вашите потреби“, заклучи таа.

