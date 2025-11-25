Пет намирници што треба да се избегнуваат по 50-тата година

0 SHARES Сподели Твитни

Пополнувањето на 50 години носи суптилни промени во телото, што ја прави балансираната исхрана поважна од кога било. Експертите препорачуваат намалување на пржената, шеќерната и солената храна, а диететичарката Меги Мун нагласува дека овошјето, зеленчукот, интегралните житарки, незаситените масти, јаткастите плодови, гравот и млечните производи со ниска масленост се најкорисни за здраво стареење.

„Се испоставува дека не старееме бавно и стабилно – старееме нагло“, изјави Мун за EatingWell.

Заедно со други експерти за исхрана, таа истакна неколку намирници што треба да ги избегнуваме по 50-годишна возраст.

Пржена храна

Пржената храна може негативно да влијае на здравјето на срцето, што е особено важно по 50-годишна возраст. Мун објаснува: „Навиката за јадење пржена храна го зголемува холестеролот, воспалението и ризикот од срцеви заболувања.“ Таа додава дека таквата храна го зголемува ризикот од мозочен удар и срцева слабост, па затоа треба да се ограничи на повремени уживања.

Засладени пијалоци

Засладените пијалоци се главен извор на додаден шеќер и можат да го зголемат ризикот од срцеви заболувања, дијабетес и други хронични состојби. Истражувањата, исто така, покажуваат врска со деменција – една студија покажа дека возрасните со најголем внес на шеќер имале 43 проценти поголем ризик од развој на деменција. Затоа намалувањето на внесот на засладени пијалоци е еден од најлесните начини да го намалите вкупниот внес на шеќер.

Премногу солена храна

Најголемиот проблем не се соларниците на масата, туку ултра-преработената храна како што се конзервираните супи, сувомеснатите производи и грицките.

„Важно е да се намали внесот на солена храна што може да го зголеми крвниот притисок, бидејќи хипертензијата во средната возраст е поврзана со подоцнежен когнитивен пад и ризик од деменција“, вели Мун.

Препораката е да не се надминуваат 2300 милиграми натриум дневно.

Бел леб и рафинирани јаглехидрати

Пакуваните лебови често се богати со рафинирани јаглехидрати и сиромашни со растителни влакна, што може да го зголеми шеќерот во крвта.

„Повеќето пакувани лебови се богати со рафинирани јаглехидрати и сиромашни со растителни влакна“, вели регистрираната диететичарка Ен Данахи. Таа советува да се избира леб од цело зрно за да се одржи постабилна енергија и подобро да се регулира шеќерот во крвта.

Алкохол

Како што стареете, вашето тело го метаболизира алкохолот побавно, па неговите ефекти стануваат посилни.

„Ефектите од алкохолот можат да бидат потешки и долготрајни“, објаснува Данахи.

Истражувањата покажуваат дека дури и еден пијалок дневно може да ја намали сивата материја во мозокот, а поголемите количини можат да ја нарушат апсорпцијата на калциум во коските. Данахи додава дека на многу жени им е полесно да ослабат кога ќе се откажат од вечерната чаша вино.

Малите промени во нашата исхрана можат да ни помогнат да се чувствуваме посилни, поздрави и енергетски постабилни во нашите педесетти години.

