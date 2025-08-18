Пет начини да го намалите опаѓањето на косата без лекови или додатоци во исхраната

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку се борите со прекумерно опаѓање на косата – можеби нема потреба веднаш да се прибегнувате кон лекови или додатоци во исхраната, а трихологот Вилијам Гауниц препорачува природни начини како што е сончањето кои можат да помогнат.

Вилијам Гауниц, сертифициран трихолог (специјалист за коса и скалп) и основач на Advanced Trichology, споделува пет едноставни и ефикасни начини за поддршка на здравјето на скалпот и борба против опаѓањето на косата дома.

Меѓу советите што ги истакна се следните препораки:

Уживајте во сончевата светлина

„Излезете на сонце 15 минути без крема за сончање за да добиете избалансирана количина на витамин Д3“, советува Гауниц.

Витаминот Д е неопходен за формирање на клетки кои се развиваат во фоликули на косата. Студиите покажуваат дека недостатокот може да придонесе за проблеми како што се прекумерно опаѓање на косата и опаѓање на косата.

Сепак, ако ќе бидете надвор повеќе од 15 минути, не заборавајте го SPF – дури и кратко време поминато под висок UV индекс без заштита може да доведе до изгореници од сонце.

Јадете балансирана исхрана

„Ова едно нешто е поважно од сè друго“, нагласи Гауниц.

Ако не јадете животински протеини или не следите некоја друга посебна диета, предупреди тој, постои „исклучително голема“ шанса да ги исцрпите вашите резерви на хранливи материи освен ако внимателно не ги замените со други извори.

„Дознајте ја вашата крвна група и јадете соодветно“, препорача Гауниц, „Тоа е одличен начин да разберете што му е потребно на вашето тело“.

Проверете го здравјето на цревата

„Ако имате какви било тековни проблеми, како што се запек, дијареја или рефлукс на киселина, можно е апсорпцијата на хранливи материи во вашето тело да е нарушена“, рече Гауниц.

Ова значи дека вашето тело можеби не ги апсорбира хранливите материи правилно дури и ако се храните правилно – а овие проблеми со хранливи материи можат да влијаат на целото ваше тело, вклучително и на вашата коса.

Не ги прескокнувајте деновите за миење

„Мијте ја косата најмалку на секои 48 часа со здрав шампон што содржи некаков вид антимикробно масло, како што се масло од семки од грејпфрут, рузмарин, чајно дрво или мајчина душица“, предложи Гауниц.

Масирајте го скалпот секојдневно

Пред туширање, обидете се со техниката на масажа на скалпот. Се верува дека го подобрува протокот на крв до фоликулите на косата, ги разградува благите калцификации под скалпот и помага во отстранувањето на вишокот себум, масна супстанца клучна за растот на косата која може да биде штетна ако се насобира.

Пронајдете не на следниве мрежи: